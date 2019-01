Erinnerung an Gerhard Piske

„Gerhard Piske ist in dieser Rolle Idealbesetzung. Kraftstrotzende Energie, verklemmter Heldenwahn und tumbe Stammtischbrüderei spielt der ehemalige Nationaltheatermime mit einer Präsenz und Eindringlichkeit, die seine Rollen am Mannheimer Schauspiel bei weitem übertreffen. Rainer Escher ist es gelungen, die erzkomödiantische Begabung Piskes in fleischliche Dramatik zu wandeln. Das Ergebnis ist eine der größten Schauspielleistungen Piskes im letzten Jahrzehnt“: Es war dieser Moment, als Sascha Koal aus der Premierenkritik des „MM“-Redakteurs Ralf-Carl Langhals über das Stück „Mein Freund Hitler“ von Yukio Mishima las und die Akteure des Neuen Ensemble wie auch der ein oder andere Zuschauer einen Kloß der Rührung in der Kehle verspürten. Das Stück kam 2005 als Koproduktion mit dem Theater im Pfalzbau im Trafohaus und in Ludwigshafen zur Aufführung. Gerhard Piske hatte damals SA-Führer Ernst Röhm verkörpert. Piske, Mitglied des Neuen Ensemble, verstarb Ende September mit nur 64 Jahren und gehörte zu den prominenten Zeitgenossen, denen bei der 58. Auflage des „Abgang“ im Theater Felina-Areal gedacht wurde.

Ein letztes Lebewohl

Begonnen hatte die Veranstaltung mit Musik von Jochen Brauer. Der Mannheimer Jazz- und Unterhaltungsmusiker schloss Anfang Oktober für immer die Augen. Außer ihm war das Ableben zahlreicher Sänger und Musiker zu beklagen, denen Monika-Margret Steger, Mathias Wendel, Elisabeth Auer und Sascha Koal – Koal hatte wie immer Lieder und Texte ausgewählt – ein letztes Lebewohl zollten. Dazu gehörte der weltbekannte armenisch-französische Schauspieler und Chansonnier Charles Aznavour, dessen unvergleichliches „Tu t’laisses aller“ (Du lässt dich geh’n) eingespielt wurde.

Sie war ein Weltstar: Montserrat Caballé. Unvergessen ist der gemeinsame Auftritt der Sopranistin mit Freddie Mercury und dem Song „Barcelona“ während der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1992. Schon Jahre zuvor hatten ihr die Ärzte nach einem Herzkollaps von strapaziösen Opernrollen abgeraten. In einem Interview sagte sie: „Ich singe nur noch das, was ich kann und was mein Doktor mich lässt. In meinem Alter kann ich natürlich nicht mehr alles bringen, also nicht mehr die Traviata mit ihren Spitzentönen, sondern Lieder, die mir stimmlich jetzt näher liegen.“ Etwas von der sinnlichen Schönheit der Stimme Caballés konnten die Zuschauer erahnen, als Elisabeth Auer für sie „O mio babbino caro“ aus Giacomo Puccinis Oper „Gianni Schicchi“ sang. Auer wurde dafür mit einem Extra-Beifall bedacht.

Eine ganz andere Musikrichtung hatte Ingo Wetzker eingeschlagen. Der Musik-Kabarettist und Sänger, besser bekannt als Ingo Insterburg hatte 1967 zusammen mit Karl Dall, Jürgen Barz und Peter Ehlebracht die Komikergruppe Insterburg & Co. gegründet. Als Solist bleibt er mit „Ich liebte ein Mädchen“ in Erinnerung. Darin schildert er seine wenig erfolgreichen Anbandelversuche, die ihn sogar bis auf den Mars führen. Peggy Sue Gerron war zwar keine Musikerin. Doch wird die Schriftstellerin als Titelfigur von Buddy Hollys Hit „Peggy Sue“ unvergessen bleiben. Ein weiterer, posthum veröffentlichter Song Hollys, nämlich „Peggy Sue hat geheiratet“ wurde später Soundtrack des gleichnamigen Films.

Mit mehreren Titeln sagte man dem Produzenten Rolf Soja Lebewohl. Er hatte unter anderem für Gitte Hænning („Von Hollywood träumen) und Baccara („Yes Sir, I can Boogie“) gearbeitet. Zu nennen sind daneben der Gitarrist und Mitbegründer von Jefferson Airplane, Marty Balin, sowie der Musicaltexter Joe Masteroff (Cabaret). Den Boxring des Lebens verließen Karl Mildenberger und Graciano Rocchigiani. Ebenso fiel die letzte Klappe für den Schauspieler Sebastian Fischer und die international erfolgreiche Fotografin und Verlegerin Inge Feltrinelli.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019