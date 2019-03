„Es wird Zeit, dass wir da dran gehen“

Die Evangelische Kirche Mannheim plant den Neubau eines Kirchengemeindezentrums auf dem Grundstück des Melanchthonhauses in der Neckarstadt-Ost. Außerdem soll die Paul-Gerhard-Kirche in der Neckarstadt-West für eine Million Euro saniert werden. Um die Maßnahmen zu finanzieren, muss unter anderem die marode Melanchthonkirche verkauft werden – eine Nachricht, die bei der Informationsveranstaltung auch Kritik auslöste.

Warnende Zwischenrufe

„Was weg ist, ist weg. Das bekommt man nie wieder“, lautete ein warnender Zwischenruf bei der gut besuchten Versammlung. Die Melanchthonkirche präge den Stadtteil, sei ein Leuchtturm der Arbeit, die seit 90 Jahren von vielen in den einst als Notkirche errichteten Bau investiert wurde. „Verkaufen ist deshalb nicht okay“, sagte ein Gemeindemitglied und schlug vor, das marode Gebäude mit Krediten zu sanieren. „Doch diese Kirchensteuermittel haben wir nicht“, winkte Stadtdekan Ralph Hartmann ab.

Er machte stattdessen deutlich: Alle Investitionen müssen gegenfinanziert werden. Und die Zeit drängt. Vor allem die Melanchthonkirche zerfällt, das Gemeindehaus weist massive Schäden auf. „Hier droht die Schließung“, begründete der Dekan, dass es notwendig sei, zügig zu handeln.

Zwei Jahre hat es immerhin gedauert, um ein Gebäudekonzept für die Kooperationsregion zu erarbeiten. In 14 Sitzungen hatte ein Arbeitskreis – bestehend aus Vertretern beider Gemeinden – Ideen geboren und wieder verworfen, Mitglieder befragt mit den Ältestenkreisen gesprochen. Übrig blieben zwei Szenarien, von denen ein Entwurf 2018 vom Stadtkirchenrat übernommen, 2019 schließlich beschlossen wurde. Es sieht auf dem Gelände von Paul-Gerhard vor, dass ein straßenbegleitender Riegel des Geländes, Pfarr- und Gemeindehaus verkauft, beziehungsweise vermietet werden, eventuell die Kita ins Gemeindehaus einzieht. Vor der Kirche soll ein Platz entstehen. Pfarrhaus und Kita in Melanchthon bleiben bestehen. Ein Sakralraum wird in das neue Gemeindezentrum integriert, ebenso wie ein Proberaum für die renommierte Kantorei.

Gebäudeflächen reduzieren

Alle Maßnahmen sind Teil des Liegenschaftsprojekts der Landeskirche, das vorsieht, Gebäudeflächen um 30 Prozent zu reduzieren und an die geschrumpfte Mitgliederzahl anzupassen. Außerdem arbeitet die Evangelische Kirche Mannheim in insgesamt sieben Kooperationsregionen seit Jahren daran, den immensen Sanierungsstau aufzulösen. „Die Gebäude sind zu viele, zu groß, zu alt und im Unterhalt zu teuer“, fasste Patrick Eichhorn, Leiter der Bau- und Liegenschaftsabteilung der Kirche, die Misere zusammen.

Auch er unterstrich: Die Flächen müssen runter. In der Neckarstadt heißt das konkret von 1400 Quadratmetern auf 879. Pro Region stehen für Maßnahmen eine Million Euro zur Verfügung. „Das muss ausreichen“, betonte der Dekan, der Verständnis für die Gefühle der Menschen zeigte. Dennoch: „Wir treffen eine Entscheidung für eine funktionale, ansprechende und finanzierbare Substanz“, versprach er. Auch in Zukunft werde die Kirche trotz der harten Einschnitte im Stadtteil mit insgesamt vier unterschiedlich profilierten Standorten sichtbar sein.

Vertreter beider Gemeinden betonten, dass es sicher nicht der Wille der Ältestenkreise sei, Kirchen und Gemeindehäuser aufzugeben. „Es tut allen weh“, sagte Andreas Botsch. Dennoch biete das erarbeitete Konzept Chancen, die Standorte zu erhalten: „Man muss sie jetzt nutzen“.

Bis Herbst 2020 soll der Stadtsynode eine Machbarkeitsstudie präsentiert werden, ein anschließender Architekturwettbewerb könnte bis 2022 Ergebnisse vorlegen. Bis 2027, so die vorläufige Zeitplan, könnte dann das neue Gemeindezentrum stehen.

