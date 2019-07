Fahrrad-Kino im Freibad

Am Freitag, 2. August, ist das Fahrrad-Kino VRN Mobile Cinema im Herzogenriedbad zu Gast. Bevor der Film „Isle of Dogs – Ataris Reise“ beginnt, besteht für rund eine Stunde die Möglichkeit, das Freibad exklusiv als Kinogast zu nutzen. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr auf dem Alten Messplatz. Um 19.45 Uhr startet die Radparade Richtung Herzogenriedbad. Ein Kino-Ticket kann nur am Treffpunkt für drei Euro erworben werden. Der gesamte Erlös der Kinoreihe wird an eine lokale, wohltätige Organisation gespendet. Maximal 150 Personen können beim VRN Mobile Cinema mit dabei sein.

Der Kinogenuss ist nicht bestuhlt. Die Besucher können sich vor Ort Papphocker leihen oder Decken sowie Klappstühle selbst mitbringen. Für Getränke ist gesorgt. Die genauen Uhrzeiten an den jeweiligen Treffpunkten, die gesamte Filmauswahl sowie kurzfristige Änderungen werden auf www.vrn.de/mobile-cinema und www.monnem-bike.de bekannt gegeben. Weitere Termine sind: 9. August; Treffpunkt: Alter Messplatz; Veranstaltungsort: Herzogenriedpark, Rosarium. 16. August; Treffpunkt: Rathaus Käfertal; Veranstaltungsort: Carl-Benz-Bad. 23. August; Treffpunkt: Fernmeldeturm; Veranstaltungsort: Flughafen Neuostheim, Parkdeck. red/aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.07.2019