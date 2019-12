Fantasien über den Milchzahn von Sissi

„Weihnachten ist immer so eine Emotionskiste, alles muss perfekt sein. Zu dieser Jahreszeit ist es mir aber zu dunkel, ich mag den warmen und hellen Sommer lieber“, erklärte Moderatorin Angela Wendt. Es ist stets dasselbe Ritual, vorne im Licht eines Scheinwerfers steht ein Tisch mit Stuhl, an den sich die Hobbyautoren hinsetzen, um eigens geschriebene Texte über ein beliebiges Thema vorzutragen. Doch diesmal stand die Lese-Reihe „Spätlese“ im Theater Felina-Areal wieder im Zeichen von Weihnachten, bei der traditionellen adventlichen Lesung „Lametta Lamento – Früher war mehr Lametta“.

Mundartliche Geschichte

Über die alljährliche Wiederkehr des 35 Jahre alten und überstrapazierten Pop-Songs „Last Christmas“ des britischen Duos Wham!, bei dem der 2016 verstorbene Popsänger George Michael eine Hälfte darstellte, ließ sich in literarischer Form Schreiberling Toldi Kelemen aus. Sobald der erste Advent anbricht, gibt es kein Entkommen mehr vor diesem Lied, das ständig und überall aus dem Radio dringt. Die andere Hälfte von Wham! heißt Andrew Ridgeley, vor wenigen Tagen veröffentlichte der Popmusiker seine Autobiografie „George & Me“ in deutscher Sprache, weshalb Ridgeley am 3. Dezember in der abendlichen ZDF-Talkshow von Markus Lanz zu Gast war. Anschließend verlas Teilnehmerin Kira Schmitz eine mundartliche Geschichte über Schwangerschaft und ein bockiges Maultier.

Ein treuer Teilnehmer der Vorlese-Veranstaltung „Spätlese“, der regelmäßig im Theater Felina-Areal seine frechen Schriften der Öffentlichkeit zur Probe preisgibt, ist Poetry-Slammer Dirk Timmermann unter seinem Künstlernamen „Nicht-Ganz-Dichter“, der mit seinen schriftstellerischen Ergüssen wieder zu überraschen wusste. „Beim Stichwort Trash dachte ich mir, ich schreibe extra für diesen Abend ein Anti-Weihnachts-ABC“, erläuterte Poetry-Slam-Meister Nicht-Ganz-Dichter. Auf den weißen Papierseiten reichen die Chaosfantasien Dirk Timmermanns von „Alles abfackeln“ bis „den ganzen Glühwein leeren“, worum der Literat eine versponnene Story geflochten hat. In einem ungebremsten Wortschwall schüttete der Schriftsteller seinen temperamentvollen Text, in dem plötzlich der Weihnachten hassende Grinch auftaucht, über den Zuhörern aus. Zurück geht die Figur des grünen Kobolds Grinch auf ein Kinderbuch des amerikanischen Autors Theodor Seuss Geisel, im Jahre 2000 wurde dieser Stoff mit Hollywood-Schauspieler Jim Carrey erfolgreich verfilmt.

Nachlesen im Internet

„Das ist ganz in meinem Sinne“, kommentierte Moderatorin Angela Wendt hinterher den zynisch geprägten Beitrag von Nicht-Ganz-Dichter. Als Hobbyautor Johannes Kohnen, der als Hausführer auf dem Hambacher Schloss arbeitet, hinter dem beleuchteten Tisch Platz nahm, stellte der 69-Jährige kreative Fantasien über den historischen Milchzahn von Kaiserin Sissi an. Auf der Internetseite www.spaetlese-nachlese.de kann man die Texte der Hobbyautoren wiederentdecken.

