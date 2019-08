Farben wärmen die Seele

Es sind die starken Farben, die den Betrachter zuerst in den Bann ziehen: Seit dem 1. August schmücken Bilder mit überwiegend floralen Motiven die Theodor-Fliedner-Stiftung auf Turley. „Kunst im Herzen“ heißt die Ausstellung mit den Werken der Mannheimer Künstlerin Manuela Alvare. Wer die Schau besichtigen möchte, kann telefonisch einen Besichtigungstermin vereinbaren – entweder direkt mit der Künstlerin (Tel. 01520/3 88 18 73) oder über Kultur-Events Rhein-Neckar (0172 7/24 25 69).

Ein erster Besichtigungstermin in Anwesenheit der Künstlerin findet am Sonntag, 11. August, 11 Uhr, bei der Theodor-Fliedner-Stiftung in der Fritz-Salm-Straße 5 statt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 21. Januar 2020, der Eintritt ist frei. red

