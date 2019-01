Fit mit Jedermann

Seit 55 Jahren treffen sich Freitzeitsportler immer montags zum Training in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule im Herzogenried. Jetzt feierten sie nach dem Training ihren Geburtsgtag. Im Anschluss an das Training begrüßte Klaus Walz, der „Chef“-Trainer der Jedermann-Sportgruppe die Gäste in der Sporthalle.

Unter den Gästen, bei denen sich Walz bedankte, waren die Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, Sabine Hamann, die von Uwe Kaliske, dem Leiter Sport und Gesundheit der Stadt, und weiteren Sportbeauftragen begleitet wurde. Im Anschluss nach der Begrüßung referierte Walz über den Werdegang der auf Freizeitsportlern bestehenden Gruppe. Die Idee dazu, diese „Jedermann-Sportgruppe“ zu gründen hatte 1963 der ehemalige Sportkreisvorsitzende Emil Schmetzer. Im Jahre 2014 übernahm Walz die Gruppe von Werner Fettig, unter dessen Führung er das Amt des Stellvertreters ausführte.

Die Jedermann–Sportgruppe schätzt sich glücklich, dass einige prominente Mannheimer das Sportabzeichen erreichten. Herausragende Leistungen zeigten Karin Riede wie auch Kurt Zenke, der das Abzeichen bereits 53 Mal ablegte.

Wer bei der Gruppe mitmachen will, ist dazu eingeladen. Der Montagssport findet immer ab 17.30 Uhr bis spätestens 20 Uhr – im Sommer im Herzogenriedpark, in den Wintermonaten in der Sporthalle der IGMH – statt. eng

