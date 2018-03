Flohmarkt in St. Bonifatius

Anzeige

Mannheim.Im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche heißt es am Samstag, 17. März, wieder „Kindermarkt-Schnäppchen sichern und krebskranken Kindern helfen“. Von 9.30 bis 12 Uhr findet in den Räumen der Pfarrei an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Nebeniusstraße wieder ein Kindersachen-Flohmarkt zugunsten des Ortverbands Mannheim der Deutschen-Leukämieforschungs-Hilfe (DLFH) statt. Organisiert wird der Markt inzwischen seit über 30 Jahren immer im Frühjahr und Herbst von engagierten Ehrenamtlichen. Die Besucher erwartet eine große Auswahl an Second-Hand-Kinderkleidung, Babyausstattung, Spielwaren, CDs und Büchern für alle Altersgruppen.

Jeder Einkauf unterstützt an Leukämie erkrankte Kinder und ihre Familien. Denn alle Verkäufer verzichten auf 36 Prozent ihres Erlöses. Diese Summe fließt direkt an die Mannheimer Aktion – ebenso wie die Einnahmen des Getränke- und Kuchenbuffets. Insgesamt konnte das Kindermarkt-Team 2017 5400 Euro an die DLFH Mannheim übergeben. Seit Bestehen des Marktes kamen über 160 000 Euro zusammen.