Freudiger Tanz und deftiger Rock

Mit spürbarer Bewegungsfreude wirbelten die Tänzerinnen und Tänzer über die Bühne. Sie fassten einander an den Händen und sprangen in die Hocke. „Wir haben nicht nur Bulgaren in der Tanzgruppe, sondern auch Deutsche und andere Nationalitäten“, erklärte Tänzerin Vasilka Stuilova.

Auf dem Vereinsgelände der Naturfreunde erwartete die Besucher beim traditionellen Sommerfest ein umfangreiches Programm, mit Auftritten des osteuropäischen Tanzensembles Folklore Fabrik und der Cover-Rock-Combo Paranoid Johnny.

Zudem gab es einen Informationsstand des mykologischen Arbeitskreises. Wie jedes Jahr befanden sich zum Sommerfest auf dem Gelände der Naturfreunde ein Karussell und eine Schiffschaukel für die Kinder.

Das bulgarische Tanzensemble Folklore Fabrik, existiert seit 2014 und ist immer wieder mit neuen Choreographien am Start.„Wir sammeln zusammen Ideen, das ist gut für das soziale Klima“, erläuterte Trainer Miroslav Stanev, der als Tanzpädagoge an einer Akademie für Bildende Kunst in der bulgarischen Großstadt Plowdiw studierte.

Schnaps vor dem Auftritt

Gegenwärtig ist Plowdiw eine der Kulturhauptstädte Europas 2019. Durch die Tanzkunst lassen sich länderübergreifend Gemeinschaften stiften. Auf der Bühne der Naturfreunde führte das Ensemble einen fröhlichen Hochzeitstanz auf. Vor und nach dem Tanzen trinken die Mitglieder, wie Tänzerin Vasilka Stuilova und Trainer Miroslav Stanev amüsiert erzählten, Rakia, einen in Bulgarien beliebten Schnaps aus Pflaumen und Trauben.

Über die Vorzüge des Wanderns, das man dem Zeitgeist entsprechend in der modernen Sprache als „Waldbaden“ bezeichnet, klärte die italienischstämmige Naturfreundin Cinzia Fenoglio auf. Sie organisiert regelmäßig Wanderungen, ob nah oder fern. „Wandern ist die beste Methode, nachhaltig Tourismus zu praktizieren“, schilderte Cinzia Fenoglio, die beruflich als freie Grafik-Designerin arbeitet.

„Beim Wandern kann man abschalten, man konzentriert sich auf die Geräusche im Wald“, erläuterte sie. Deshalb sei völlige Stille hilfreich beim Marschieren durch die grünende Umwelt. Gegenwärtig feiern die Naturfreunde zudem das 40-jährige Bestehen ihres Vereinsheims, das sie Stadtheim nennen.

Später spielte die Cover-Kapelle Paranoid Johnny von der Rockschule „Melle Beats“ aus dem Stadtteil Neckarau auf der Bühne – mit deftigen Liedern wie „We’re not gonna take it“ von Twisted Sister, „Song 2“ von Blur, „For whom the bell tolls“ von Metallica und der Blues-Nummer „The Jack“ von AC/DC.

Um den stilistischen Schwerpunkt dieser speziellen privaten Musikschule zu verdeutlichen, nennt sich die Einrichtung im Mannheimer Süden bewusst Rockschule. Violine und Flöte kann man in diesem Haus nicht erlernen, im Vordergrund stehen elektrische Saiteninstrumente, Schlagzeug und Saxofon – das typische Rockinstrumentarium.

„Ich habe die Rockschule 2009 eröffnet, am 28. September werden wir unser zehnjähriges Jubiläum feiern“, kündigte Inhaberin Melanie Bietz an, die früher Schlagzeugerin der exzentrischen Popband Cinnamon Loves Candy war, die 2003 in der Mannheimer Musikszene einige Erfolge feiern konnte.

Fahrradclub mit von der Partie

Außerdem nahmen am Sommerfest die Mehrgenerationen-Band „Faltenrock“, eine Line-Dance-Tanzgruppe und ein Gewerkschaftschor teil. Zudem bot der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) eine Fahrrad-Codierung zur Diebstahlsicherung für interessierte Fahrradfahrer an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019