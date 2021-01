Frischer Start nach der Zwangspause

Gespanntes Warten vor dem Haus Käfertaler Straße 81 an diesem Nachmittag. Es wird geräumt und gerückt, bis kurz vor der Eröffnung. Brot und Brötchen kommen gerade noch rechtzeitig. Freunde haben Blumen gebracht. Noch ist der Weg hinein versperrt. Eröffnung ist erst um 17 Uhr, derweil vor der Tür schon ein gutes Dutzend Menschen warten. Passanten und Neugierige sind darunter. Interessiert schauen die Leute in die Schaufenster, versuchen den einen oder anderen Blick durch die Eingangstür ins Innere zu erhaschen. Gleich hinter großen Schaufenster kann man die neue Verkaufstheke erkennen. Im Regal dahinter stapelt sich das frische Gemüse vom Bauernhof. Die Tür öffnet sich und die Leute erobern – natürlich mit Maske und Abstand – den Laden. „Speisekammer“– der erste Bio-Mitgliederladen in Mannheim wurde nach Corona-Pause in neuen, schönen Räumen in der Käfertaler Straße 81 wiedereröffnet.

Eingetragener Verein

Die „Speisekammer“ ist ein als eingetragener Verein organisierter Mitgliederladen. Der gemeinschaftlich geführte Laden ist jeweils am Montag von 17 bis 19 Uhr, Donnerstag von 17 bis 19.30 Uhr und Samstag von 10 bis12 Uhr geöffnet. Vorsitzender Lukas Eickhoff berichtet: „Der kleine Raum, in dem der Mitgliederladen vor etwa einem Jahr gestartet ist, wurde wegen der steigenden Mitgliederzahl (von anfangs 24 auf heute 60) rasch zu klein.“ Dann kam Corona und eine Kündigung des Raumes, so dass die Mitglieder ihren Laden vorübergehend von Mai bis Oktober schließen mussten.

„Die Suche nach neuen Räume hat gedauert, war aber nun erfolgreich“, freute ich Eickhoff. Der Mitgliederladen startete neu in den dreimal so großen Räumen in der Käfertaler Straße 81. In der „Speisekammer“ lassen sich regionale Produkte und Fair-Trade-Produkte zum Einkaufspreis shoppen. Dafür muss man allerdings kostenpflichtig Mitglied werden (13 Euro pro Monat). Der „Mannheimer Morgen“ hat getestet, ob sich die „Speisekammer“ lohnt. Wer den Bio-Laden zum ersten Mal betritt, merkt schnell, dass hier etwas anders ist: Auf die Begrüßung folgt für Neu-Einkäufer eine kurze Erläuterung der Idee des Ladens. Denn die „Speisekammer“ ist Mannheims erster Mitgliederladen - und kommt mit dem großen Versprechen, nachhaltige Bio-Ernährung zu ermöglichen, ohne dass der studentische Geldbeutel sofort leer ist.

Umfangreiches Angebot

Im Laden selbst gibt es, verteilt in mehreren Räumen und Regalreihen, ökologisch erzeugte Produkte aus fairem Handel. Von Lebensmitteln, über Pflegeprodukte bis hin zu Haushaltsmitteln ist der Laden gut ausgerüstet. Auch eine Gemüsetheke gibt es gleich neben dem Kassentresen. Hinter dem Kassentresen liegen Brot und Brötchen vom Bio-Bäcker zur Auswahl bereit. Obst und Gemüse kommen frisch von einem Hof aus der Region, der Honig direkt vom Imker, und auch den Wein liefert ein regionaler Winzer.

Die Vorstandsmitglieder – Lukas Eickhoff und seine Stellvertreter Magdalena Kaufmann und Georg Gaedger – sind zufrieden. „Der Laden hat mittlerweile so viele Mitglieder, dass er sich rentiert.“ Die Mitglieder sind froh über die Neueröffnung: „Der Mitgliederladen als Alternative in der Corona-Zeit ist super“, fand Hans-Jürg Liebert. „Einkaufen hier ist nicht so ein Stress, wie im großen Supermarkt, sondern in der Speisekammer kann man in Ruhe einkaufen.“ Auch Barbara Edel ist froh, dass der Mitgliederladen wieder aufgemacht hat „Wir lieben vor allem die Aufstriche, so besondere Dinge wie „Mapfel“, eine Kombination aus Apfel und Meerrettich; alle Sachen hier haben wir kennen und schätzen gelernt“, sagte sie.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.01.2021