Fusion der Gemeinden im Juli

Besteht seit über 50 Jahren: die Paul-Gerhardt-Kirche. © tröster

Zum 1. Juli schließen sich die beiden evangelischen Ortsgemeinden in der Neckarstadt zu einer Gemeinde zusammen. Mannheims größter Stadtteil hat dann mit den vier Standorten Melanchthonkirche, Diakoniekirche Luther, Sakralraum Wohlgelegen und Paul-Gerhardt-Kirche ein Angebot, das unter dem Namen „Evangelische Gemeinde in der Neckarstadt“ firmiert. Dies teilte die Evangelische Kirche Mannheim jetzt auf Anfrage mit.

Info-Veranstaltung am 21. März

Über die geänderten Strukturen informierten am Sonntag Stadtkirchenratsmitglied Ralf Daum in der Melanchthonkirche und Dekan Ralph Hartmann in der Paul-Gerhardt-Kirche. Hintergrund ist der seit Jahren andauernde Konsolidierungskurs mit Sparrunden, Budgetierung in den Gemeinden und dem Optimieren von Flächen in Gottes- und Gemeindehäusern. Mit der Zusammenlegung der beiden Gemeinden komme der Prozess zum Abschluss, der im Januar 2018 durch eine Initiative des Stadtkirchenrates begonnen wurde, heißt es in dem Info-Blatt, das im Gottesdienst verteilt wurde. Der Prozess und die Entscheidung seien zuvor von Vertreterinnen und Vertretern beider Gemeinden paritätisch und eng begleitet worden.

Die Fusion, das betonten Ralf Daum und Dekan Hartmann in ihren Erläuterungen, sei nicht mit einer Stellenreduzierung verbunden. Unverändert, so Pressereferentin Kirsten de Vos, werden in der Neckarstadt 3,5 Pfarr- und eine Diakonenstelle zur Verfügung stehen. Die Pfarrstelle in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, die Pfarrer Ferdinand Schubert innehat, wird in vollem Umfang wiederbesetzt. Schubert wird im April in den Ruhestand verabschiedet. Die missionarische Ausrichtung der Gemeinde solle, so heißt es, erhalten bleiben. Allerdings soll in der neuen Neckarstadt-Gemeinde das Team von vier Pfarrerinnen und Pfarrern und einer Diakonin eng zusammenarbeiten. Aufgaben wie Taufen, Konfirmation, Trauungen und Beerdigungen werden demnach arbeitsteilig wahrgenommen. Wie es mit den Gebäuden weiter geht, dazu findet am Donnerstag, 21. März, im Melanchthon-Gemeindehaus eine Informationsveranstaltung mit Dekan Ralph Hartmann für die gesamte Neckarstadt statt.

Eigenes Profil stärken

„Aus nachvollziehbaren Gründen haben wir in der Neckarstadt heute nicht mehr sechs eigenständige Gemeinden“, so Ralf Daum. „Neue Rahmenbedingungen erfordern Konzepte, die Raum geben, sich auf die Stärken des eigenen Profils zu besinnen und gleichzeitig von Ideen und Erfahrungen anderer zu profitieren. Mit dieser Fusion schließt sich dieser Kreis hin zu einer guten Lösung für den gesamten Stadtteil.“

Die Evangelische Gemeinde in der Neckarstadt bildet mit der Paul-Gerhardt-Gemeinde eine der sieben Kooperationsregionen in Mannheim. In ihnen wird derzeit intensiv über die engere Zusammenarbeit der Gemeinden beraten. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019