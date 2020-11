Gelbe Karten und Warnschilder für Autofahrer

Unter dem Motto „Straße für alle“ zogen vor kurzem vor den Häusern der gemeinschaftlichen Wohnprojekte SWK und umBAU² Turley in der Fritz-Salm-Straße den ganzen Tag über Kinder ihre Kreise. Warnschilder wurden gebastelt und aufgestellt, vorbeifahrende Autos wurden freundlich, aber nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich in diesem Bereich der Fritz-Salm-Straße um eine verkehrsberuhigte Zone handelt, in der lediglich mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf.

Straße für alle da

Ein Fahrradparcours, der nach Angaben der Akteure, rege in Anspruch genommen wurde sowie Straßenmalaktionen und Spiele mit gebührendem Abstand machten den Autofahrern klar, dass hier die Straße allen gehört und vor allem die Stärkeren Rücksicht auf Fußgänger und spielende Kinder nehmen müssen. Des Weiteren verteilten die Kinder gelbe Karten für Autos, die in ihren Spielbereichen abgestellt wurden, statt auf den deutlich ausgewiesenen Parkplätzen. „Die Aktion wurde sehr positiv aufgenommen und es wurde deutlich, dass sich viele Durchfahrende gar nicht darüber im Klaren sind, dass es sich um eine verkehrsberuhigte Zone handelt“, so die Veranstalter.

Bauliche Veränderungen nötig

Die Bewohner der Wohnprojekte fordern auch von der Stadt Mannheim, durch entsprechende bauliche Veränderungen dafür zu sorgen, dass Fußgänger und spielende Kinder vor Unfällen geschützt würden und dass der Spielbereich der Kinder nicht durch wild parkende Autos eingeschränkt werde.

Die Kinder haben sich laut Anwohner vorgenommen, in weiteren Aktionen ihren Anspruch auf Sicherheit und ausreichende Spielfläche zu äußern, damit die Straße wirklich eine „Straße für alle“ wird. aph

