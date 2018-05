Grüne gründen Ortsverband

Anzeige

Carolin Zorell arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) mit Forschungsschwerpunkt politische Beteiligung und nachhaltiger Konsum.

Johannes Schuler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut in Karlsruhe und beschäftigt sich dort mit Nachhaltigkeit, Mobilität und Innovationen. Schuler vertritt die Grünen im Bezirksbeirat Neckarstadt-Ost.

Gemeinsam wollen beide Politiker für mehr Grün und grüne Themen in der Neckarstadt sorgen „und dabei genau hinhören, was die Neckarstädter in ihrem Stadtteil bewegt“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. aph

Mittwoch, 02.05.2018