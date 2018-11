Grüne laden zu Debatte

„Jedem Kind (s)ein Platz“ lautet der Titel einer Veranstaltung, zu der die Neckarstädter Grünen am Samstag, 17. November, 10 Uhr, in die Räume der evangelischen Kindertagesstätte, Melanchthonweg 6-8, einladen. Neben Stadtrat Raymond Fojkar, der einen Überblick über die aktuelle Betreuungssituation gibt, werden Andrea Gerth vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Kindertageseinrichtungen an der Veranstaltung teilnehmen. Sie werden den Teilnehmenden auch über die unterschiedlichen Konzepte der Einrichtungen berichten. Gemeinsam mit den Fachleuten, den Eltern und anderen Interessierten wollen die Grünen diskutieren, wie das Angebot vor Ort weiter verbessert werden kann und welche Unterstützung seitens der Politik es braucht. aph

