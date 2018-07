Grund zum Feiern – trotz miesen Wetters

Anzeige

Seemannslieder der Hit

Auch Thomas Trüper dankte allen, die zum Gelingen des 14. Stadtteilfestes Herzogenried beitrugen. Nicht zuletzt habe die Geschäftsführung der Stadtpark GmbH wiederholt den Herzogenriedpark für das Stadtteilfest geöffnet. „Dadurch ist es ein einzigartiges Stadtteilfest“, fand der Stadtrat.

Das bunte Bühnenprogramm begann mit einem Konzert des Aurelia Shanty-Chors „Neckarmöven“. Mit ihren Seemannsliedern sorgten die Sänger für Stimmung im überdachten Biergarten vor der Konzertmuschel. Durch das bunte Programm mit Auftritten von Tanz-, Gesang-, Theater- und Musikgruppen von verschiedenen Schulen und Vereinen sowie einem Open-Air-Konzert am Samstagabend mit dem Mannheimer Urgestein Hans Frauenschuh & Friends führte Andreas Elfner. Wer Lust auf Gegrilltes hatte, war richtig am Stand der Schlappmäuler.

„Ich wohne und arbeite im Herzogenried, das Stadtteilfest ist eine schöne Sache, es ist gut, dass was passiert im Herzogenried“, freute sich Horst Lederer, Präsident der CC Schlappmäuler. Suzan Al Hafez, Avin Hamschro, Bicera Stamenckovick und Muriel Böhme am Stand „Gemeinsames Kochen Herzogenried“ des Quartiermanagements servierten dazu internationale Salate, beispielsweise aus Syrien. Laut Mundpropaganda gab es die besten Hamburger am Stand des Fördervereins Freunde des Herzogenriedparks. Und den buntesten Kuchen gab es am Stand der IGMH – der Erlös war für den nächsten Abiball bestimmt.

Auch der frühere Quartiermanager, Michael Lapp, mischte sich unter die Gäste. Er habe ein bissel Heimweh gehabt, bekannte Lapp. Er freute sich, hier wieder mal alte Weggefährten zu treffen. „Es ist für mich eine Reise in die Vergangenheit“, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018