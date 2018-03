Händel und heitere Kommentare

Anzeige

Mannheim.Musikfreunde sind zu einer Matinee des Trio Sanssouci mit Flöte, Oboe und Cembalo am Sonntag, 25. Februar, um 11.30 Uhr in der Melanchthonkirche, Lange Rötterstraße 39, in der Neckarstadt eingeladen. Das Konzert dauert etwa eine Stunde. Gespielt werden Werke von Johann Christian Bach, Carl Philipp Emaunel Bach, John Rutter und Georg Friedrich Händel. Seit 36 Jahren tritt der Cembalist Hans-Jürgen Thoma mit seinem Trio dort auf. „In zahllosen Konzerten hat er sein Publikum mit immer neuen Programmideen überrascht. Der Schwerpunkt des Konzerts liegt im Barock, erweitert durch Perlen der neueren Musik“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung. Dieses Mal präsentiert das Trio auch eine Sonate des populärsten englischen Komponisten der Gegenwart: John Rutter.

Gottesdienst mit Posaunenchor

Angefangen hat alles mit dem Mannheimer Barocktrio um den Flötisten Jochen Starke, moderiert von dem Mannheimer Original Elsbeth Janda. Seit 25 Jahren nun firmiert das Trio mit neuer Bläserbesetzung unter dem Namen „Trio Sanssouci“. Die heiteren Anmerkungen zu den Auftritten übernimmt Hans-Jürgen Thoma selbst. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang erwünscht. Bereits um 10 Uhr findet in der Melanchthonkirche der Gottesdienst mit der Melanchthonkantorei und dem Posaunenchor Mannheim-Neckarstadt statt.