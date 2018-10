Am Samstag, 27. Oktober, zwischen 15 und 18 Uhr, steigt die Halloweenparty im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12. Dort werden Mumienwürstchen und Zombiefinger gebacken, es gibt Augapfelbowle und es wird gespenstische Dekoration gebastelt. In der „Halle des Grauens“ werden schaurige Spiele angeboten. Darüber hinaus wird der Kinderzirkus eine Halloweenspezial-Zirkusaufführung zeigen. Auf die Kinder mit den schönsten Gruselkostümen warten kleine Preise. Die Halloweenparty richtet sich an Kinder bis 13 Jahre. Jüngere Besucher unter sechs Jahren sind in Begleitung der Eltern ebenfalls willkommen. Das Café des Jugendhauses steht Eltern offen. Durch das Programm führen Isabella Seybold und Ariane Reiter. Der Eintritt beträgt einen Euro. red

