Harfe und Flöte im Duett

Jelena Sophia Engelhard und Aleksandra Pechyriak. © Wagner

„Wir haben heute ein ganz besonderes Konzert. Nicht nur weil Harfe und Flöte so gut zusammenpassen, sondern auch wegen der Umstände“, sagte Rahel Mangold, Gründerin von Kultur-Events und freute sich das Duett um Jelena Sophia Engelhard und Aleksandra Pechyriak in den Räumen des Theodor-Fliedner-Hauses zu empfangen. Die beiden Damen seien extra für diesen Abend nach Mannheim gekommen. Die Harfenistin Engelhard sei aus Kempten angereist. Die Flötistin Pechytiak habe noch am selben Abend zurück nach Salzburg reisen müssen, da am nächsten Morgen eine Probe anstand. „Das ist doch bemerkenswert“, schätzt Mangold den Einsatz.

Mit vielen Effekten

Unter dem Titel des Abends „Musik des Augenblicks“ bot das Duett, das seit November 2016 fest zusammenspielt, knapp 90 Minuten lang ein buntes Programm. „Wir spielen verschiedene Epochen, italienische und französische Stücke“, erklärte Engelhard das Programm. Einige Stücke seien eigens für die Harfe geschrieben, was Engelhard besonders wunderbar finde, andere seien eigentlich für das Klavier und das Umschreiben jedes Mal ein kleines Experiment. Mit Bernard Andrès „Narthex“ überraschten die Beiden das Publikum mit vielen Effekten und perkussiven Klängen, erzeugt durch das Spiel mit dem Mundteil der Flöte und den Einsatz eines Stimmschlüssels an der Harfe. Weiter überzeugten die jungen Talente mit romantisch, stilvoll, einfühlsam und emotionalen Momenten. Sie seien stets auf der Suche nach klanglichen Experimenten und neuen, musikalischen Herausforderungen.

Das Konzert fand im Rahmen des „Soir Fixe“ von Turley-Kultur-Events statt, bei dem jeweils zum zweiten Donnerstag des Monats alle Kultur-Freunde in die Räume der Fritz-Salm-Straße auf dem Konversionsareal eingeladen sind. skw

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019