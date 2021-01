Hoffnung auf den Wochenmarkt

2020 konnte die Bürgerinitiative (BI) Stammtisch Centro Verde wegen Corona weder zum üblichen Frühjahrsstammtisch noch zum Herbststammtisch einladen. „Da ja immer zwischen 30 und 40 Personen anwesend sind, haben wir keinen Raum gefunden, der für diese Anzahl Personen mit den Corona-Vorgaben groß genug gewesen wäre“, bedauerte Sprecher Hans-Jürg Liebert. Er plane jedoch im April oder Mai dieses Jahres einen Frühjahrsstammtisch, der, wenn es weiterhin Corona-Einschränkungen geben wird, auf der Grünfläche zwischen den Häusern im Freien stattfinden soll.

Beschwerden in Tempo-30-Zone

Beim Rückblick auf das, was trotz Pandemie 2020 geschehen ist, berichtete Liebert: Er habe über den Mailverteiler (bei circa 100 von 300 Haushalten im Centro Verde) eine schriftliche Umfrage zu Kritik, Ideen und Anregungen für das Wohngebiet gemacht. „Dabei gab es mehrere kritische Stimmen zu der nach wie vor erlebbaren Raserei auf der Straße An der Radrennbahn – und das trotz Tempo-30-Zone“, so Liebert.

Die Kritik der Anwohner habe er an die Stadt Mannheim (Abteilung Verkehr) weiter geleitet. Thomas Ostheimer vom Stadtplanungsamt, Abteilung Verkehrsplanung, der die Bürgerinitiative schon lange bei Verbesserungen im Verkehr unterstützte, habe dazu nach Rücksprache mit anderen Fachbereichen Folgendes erwirkt: Die Vorfahrtsregelungen wurden geändert, so dass die auswärts fahrenden Autofahrer bei jeder Querstraße abbremsen müssen. Bei der Straßenverengung, die vor allem von den Kita- und Schulkindern zur Überquerung benutzt werden soll, sind Verkehrsschilder aufgestellt und auf dem Straßenbelag große Piktogramme mit Schulkindern aufgebracht worden. „Außerdem wurde vermehrt geblitzt“, erklärte Hans-Jürg Liebert.

Standort: Turley-Platz

Ein Mitglied der Bürgerinitiative habe zudem im Gespräch mit der entsprechenden Abteilung der Stadt das Interesse an einem Wochenmarkt im Wohngebiet eingebracht. „Nun haben wir die Zusage, dass ab Frühsommer auf dem Turley-Platz ein Wochenmarkt eingerichtet werden soll“, freute sich Liebert. „Zusammen mit der ebenfalls im Frühjahr anstehenden Eröffnung des neuen REWE-Marktes im Einkaufszentrum (EKZ) Ulmenweg und der Fertigstellung des ehemaligen GBG-Gebäudes mit Arztpraxen und neuer Apotheke – was hoffentlich ebenfalls im Sommer kommt – macht das Wohngebiet Centro Verde im Jahr 2021 einen weiteren qualitativen Sprung“, freute sich Liebert.

Diese Themen sollen dann beim Frühjahrsstammtisch noch einmal besprochen werden.

