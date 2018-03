Hüpfend und kletternd durch die Wildnis

Anzeige

Aber der Junge hat auch Feinde: Shir Khan und sein Anhänger Schakal Tabaqui wollen das Menschenkind mit allen Mitteln aus dem Dschungel vertreiben. Auch die wilde Affenbande hat es auf den kleinen Menschen abgesehen, denn durch ihn scheint die große Waffe der Menschen, „die rote Blume“ als Synonym für Feuer nun greifbar nah.

Wilde Tiere brüllten im Theater Felina Areal, es war hinter Trockeneis Fauchen und Brummen, Rennen und Schleichen wie von Pfoten zu hören, ein Klettergerüst in Tarnfarben als Höhle der Wölfe. Bass und Schlagzeug live gespielt unterstrichen mit jazzigen Bluenotes den Dschungelcharakter, während Menschen Tiere spielten. Sehr gekonnt mit geschmeidigen Bewegungen und viel Körpereinsatz.

Wirklich imponierend waren die Slowmotion-Bewegungen, wenn die Studenten wie in Zeitlupe zum Beispiel einen Kampf zwischen Shir Khan und Balu als Schattenspiel vor rotem Hintergrundlicht vollführten. Die Körperbeherrschung hier beeindruckte auch die vielen Kinder, die mucksmäuschenstill waren. Sie lachten an den richtigen Stellen, als Mogli, der das Anschleichen an Beute üben sollte, stattdessen in einen Honigtopf fällt. Die Affenbande war viel zu süß, als dass man hätte böse sein können. Die drei jungen Damen hüpften und kletterten, waren lebhaft und frech und regten eher zum Schmunzeln an. Shir Khan und Balu als einzige männliche Darsteller wirkten so, wie sie sollten, einmal gefährlich und andererseits gemütlich.

„Primm, Pramm“ brummte der Bär jedes Mal, wenn er die Bühne betrat, zur großen Freude der kleinen Zuschauer. Interessant gewählt war auch die Musik. Neben Jazz und Blues kamen Mike Oldfields „Tubular Bells“ zum Einsatz, als der halbblinde Tiger seinen großen Angriff auf Mogli begann und zum Schluss sangen alle fröhlich zur Melodie von „Hit the road, Jack“ „Hier im Dschungel“. Auf die nächste Aufführung darf man sich freuen. eig

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018