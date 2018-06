In der Stadt angekommen

Anzeige

Zwischen ehemaligen Kasernengebäuden und herausgeputzten Neubauten haben Bewohner, Freunde und Gäste auf dem ehemaligen Turley-Gelände ein buntes Sommerfest gefeiert. Musik, Tanz und Essen standen bei einem Programm für Groß und Klein im Vordergrund.

„Der Stadtteil Turley ist in seiner ganzen Vielfalt mittlerweile in der Stadtgesellschaft angekommen“, stellte Achim Judt, der Geschäftsführer der städtischen MWS-Projektentwicklungsgesellschaft fest. Mittlerweile sei das Gelände zu gut einem Drittel bewohnt. Die Bewohner fühlen sich wohl.

Einer von ihnen ist Jörn Drahmen. Er wohnt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Anna in „13 Hektar Freiheit“: „Das ist wirklich schön hier. Wie feiern hier gemeinsam ein schönes, vor allem aber gemütliches Fest“, sagt er und kündigt seiner mitfeiern den Familie gleich an: „Wenn wir hier fertig sind, feiern wir bei uns weiter – ich denke das geht dann bis morgen früh“, freut er sich schon. Die Sängerin und Gitarristin Jules entführt derweil das Publikum in eine ganz eigene Welt voller Musik und inspirierender Ideen: Ihre Lieder erzählen von grünen Papageien, die als Botschafter um die Welt fliegen, vom Zauber menschlicher Begegnungen und von magischen Momenten, die das Leben manchmal so mit sich bringt. Diese Lockerheit überträgt sich direkt auf die Besucher. Trotz großer Hitze gibt es weder bei Getränken noch Essen hektische Betriebsamkeit. Alle bleiben locker. So finden sich viele ein, die sich für eines der Wohnprojekte auf Turley interessieren. „Es ist schon sehr schön hier. Außerdem liegt der Stadtteil mitten in der Stadt“, stellt ein Ehepaar fest. Sie haben es sich an einem Tisch gemütlich gemacht und speisen gerade zu Mittag.