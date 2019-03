Iso-Matten im Gotteshaus

Mehr als ein Dutzend Kinder hatten sich zur Kinderkirchennacht in der Melanchthonkirche eingefunden. Nach der Begrüßung und Registrierung wurde die Kirche erst einmal ausgiebig erkundet. Für Pastorin Judith Natho war es gewissermaßen schon Routine: Sie hatte zum siebten Mal eingeladen zu einer Kinderkirchennacht.

Die Kleinen im Alter von sechs bis zwölf Jahren verbrachten eine Nacht mit Geschichten, Basteln, Spielen, Toben, Singen und slowenischen Speisen. Die Pfarrerin wurde bei der Aktion unterstützt von 17 Helfern zwischen 13 und 44 Jahren – Konfirmanden und Teamer, zwei Papas und zwei Seniorinnen, die für den Blumenschmuck in der Kirche sorgten. „Alle aus unserer Gemeinde waren wunderbare Helfer für unser Kinderkirchennachtteam – von der Begrüßung, über das Zubereiten der Festmahle, die Nachtwanderung, die Nachtwache bis zum Zeltabbau und der biblischen Geschichte aus dem Lukasevangelium 14,13-24 vom großen Gastmahl, die sie für die Kinder in die heutige Zeit übertragen haben“, freute sich die Pfarrerin.

Start nach Slowenien

Am Samstagnachmittag kamen 16 Jungen und Mädchen ins Melanchthonhaus, ausgestattet mit Iso-Matten, Schlafsäcken, Waschbeutel und warmer Kleidung. Als die letzten Teilnehmer eingetroffen und die Eltern, die sie zur Kirche gebracht hatten, wieder gegangen waren, gab es kein Halten mehr. Das „Abenteuer Kirche“ konnte beginnen. Unter dem Motto „Kommt, alles ist bereit“ startete die Reise zum Weltgebetstag 2019 nach Slowenien. Mit dem Bus und einer Fähre, angetrieben von Feenstaub, erreichten die Kinder schließlich das ferne Land – ein Naturparadies zwischen Alpen und Adria. Obwohl Slowenien sehr klein ist, gibt es dort viel zu entdecken.

Die Kinder erklommen einen Berg und gingen in einer Höhle auf die Jagd nach einem Grottenolm. „Das war toll“, fand die achtjährige Emilia. Und auch Maria und Fiona (beide neun Jahre) hatten „viel Spaß“.

Wunderschöne Blumenwiese

Unterstützt wurde das engagierte Helferteam in diesem Jahr durch die Kita Krümelchen, die das Abenteuer mit einer wunderschönen Blumenwiese aus bunten Decken hinter dem Altar bereicherte und so das Picknick und die Honigverkostung im Bienenland bequemer machte. Auch die Interkulturelle Waldorfschule trug zum Gelingen bei, indem sie die Akteure mit der notwendigen Technik ausstattete für den leckeren Nachtisch: slowenische Palatschinken mit süßer Füllung. Leider war die Köchin krankheitsbedingt ausgefallen, so dass der Techniker der Gemeinde, die Vikarin samt Familie und Gästen am Samstag einsringen mussten.

Nach dem Essen ging es auf eine nächtliche Erkundungstour durch die Gemeinde, bei der die Kinder Einladungen für den Familiengottesdienst am Sonntagmorgen an die Einwohner verteilten. Um 2:23 Uhr krochen schließlich alle in ihre Schlafsäcke und es wurde ruhig im Melanchthonhaus – bis Sonntagmorgen gegen 7 Uhr. Zur Frühstücksvorbereitung kam noch eine zweite Familie zum Helfen in der Küche. „Alles hat großartig geklappt, für alle Unterstützung bin ich sehr dankbar“, sagte Pfarrerin Natho erleichtert. ost

