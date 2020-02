Jubel-Trubel im Jugendhaus

Bei einer knallvollen Kinderfasnacht haben die Mitarbeiter des Jugendhauses Herzogenried mit den Kindern und ihren erwachsenen Begleitern so richtig abgefeiert. Ob Polizist, Prinzessin, Superheld oder Elfe – alle hatten einen Riesenspaß und die Stimmung war wie jedes Jahr grandios.

Ariane Reiter dankte allen fleißigen Helfern bei der Riesenparty mit mehr als 120 Gästen. Sie hob vor allem das Engagement der Jugendlichen im Haus hervor, die an der Kasse (Laura und Nelka), beim Kinderschminken (Ivana, Josie, Sasha und Natalja) und am Malstand (Hussein) Großartiges leisteten. Reiter dankte auch allen großen und vor allem all den bezaubernden kleinen Gästen an diesem bunten Nachmittag: „Ihr seid einfach wunderbar!“

Moderiert wurde die Kinderfasnachtsparty von Stephan Kumleben im Schottenrock und Bella Seybold im rassigen Katzen-Outfit. Die Kinder konnten sich beim „1, 2 oder 3“ Spiel, Luftballontreten, Pappdeckelschlacht, Zeitungstanz, Schokokuss-Wettesssen, Löwenjagd und vielen weiteren Spielen nach Herzenslust austoben. Überall waren kleine Naschereien zu gewinnen. „Das ist nicht schlecht und fordert die Kinder, einer muss den anderen unterstützen, das finde ich gut“, meinte Julia Miller, die Mutter des achtjährigen Ivan. Und auch die Kinder waren begeistert. „Das gefällt mir, ich war schon öfter hier“, sagte die elfjährige Samantha, die sich als Apfel verkleidet hatte.

Applaus für Zirkus

Weitere Höhepunkte waren die Auftritte der beiden Hip Hop-Gruppen aus dem Jugendhaus, die von Jessica Kerwin trainiert werden. „Wer Lust bekommen hat, mal selber zu tanzen, kann das jeden Dienstag ab 17 Uhr im Jugendhaus“, lud Ariane Reiter ein. Auch für den Auftritt vom Zirkus im Jugendhaus gab es donnernden Applaus. Trainerin Bella Seybold lud alle zirkusbegeisterten Kinder zum Mitmachen ein: Training freitags von 15.15 bis 16.45 Uhr im Jugendhaus Herzogenried.

Die Musik bei der Kinderfasnacht kam von DJ Lara Dogan. Von „Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse “ zur Polonaise durch den Saal bis zum „Gangnam Style“ begeisterte sie Klein und Groß. Auch die begleitenden Eltern, Omas, Opas, Tanten und Onkel hatten ihren Spaß. Für die Erwachsenen hatte das Jugendhausteam im Foyer ein gemütliches Café eingerichtet. Hinter der Theke standen Karl Kempf und Justin Böttcher, während Mara Gauer in der Küche für das leibliche Wohl der Gäste sorgte. Doch viele der Erwachsenen genossen als Zuschauer das bunte Treiben. Höhepunkt war die Kostümprämierung nach einer bunten Polonaise. Keine leichte Aufgabe für die Jury mit Ivana, Josie, Sasha, Laura, Nelka und Natalja. Am Ende gab es zwölf Sieger, die sich über eine Medaille freuten. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020