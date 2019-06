Jugendliche messen sich im stilvollen Tanz

Die Organisatorinnen Anna Müller von der Jugendarbeit Mobil und Jo Escobar als Tanztrainer veranstalteten im Jugendkulturzentrum Forum ein Event, an dem Jugendliche ab 16 Jahren sich im Tanz messen konnten. „Nothing but the Funk“ lautete der der Titel und war Programm.

Die HipHop-Kultur ist geprägt von Musik aus den 1960/70er Jahren. DJs fingen an, die damals aktuelle Musik in Ausschnitten (Samples) abzuspielen und neu zu mixen. Dadurch entstanden neue Lieder und Beats. „Wir wollten dieser tanzbaren Musikrichtung huldigen und mit der Liveband Purple Turtle Metal Birds richtiges Livefeeling in den Saal bringen“, erklärte Anna Müller. Die drei Musiker improvisierten groovige Beats, zu denen sich die rund 60 anwesenden Tänzer warm machten. Die Tanzstile, die man zu Funk-Musik darbieten kann, sind Breakdance, Locking und Popping („Robotertanz“) und Waacking (ein Tanz aus der Disco-Ära, der sich durch Posen und schnelle Handbewegungen auszeichnet).

Spanien und Ukraine

Zu jeder Disziplin war eine Person in die Jury geladen: Yeliz Manuka für Waacking aus Düsseldorf, Uzee Rock für Breaking, der extra aus der Ukraine angereist war, Izaskun für Locking aus Barcelona und Paping Chulo für Popping aus der Schweiz – sie alle sind in der Szene renommierte Tänzer.

Zusätzlich heizten DJs auf den beiden Fluren ein: Mista T (Mannheim), Eugene Rockwell (Köln), DJ Crash (Düsseldorf) und Fayme (Stuttgart). Für die Jugendlichen ist die Teilnahme an solchen Veranstaltung wichtig, um sich mit einem Namen zu machen. Wer am Ende als Sieger hervorgeht, darüber entscheidet ein K.O.-System. Das heißt, jeder muss gegen jeden antreten, bis ein Sieger von der Jury ermittelt ist. Die Tänze lernen die Jugendlichen auf den Straßen in den Großstädte, in der Disco und in Clubs.

Mit 120 Gästen war es eine gut besuchte Veranstaltung. Gewinner waren: Malvina (Waacking), Cruzito (Popping), Dance Dine (Locking) und Joe Motion (Breaking). eng

