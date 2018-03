Kaffeehausgeschichten zum Auftakt

Anzeige

Mannheim.Dem Alltag entfliehen, die Seele baumeln lassen und kulturell was Besonderes erleben: Das können Bewohner auf Turley künftig vor der eigenen Haustür, im eigenen Quartier. Turley Kultur-Events heißt die neue Kulturreihe in den Räumen der Theodor-Fliedner-Stiftung in der Fritz-Salm-Straße. Mit „Kaffeehausgeschichten“ ist am 22. März Premiere.

Die Besucher erwartet eine amüsante Lesung mit den renommierten Schauspielern Elisabeth Auer und Mathias Wendel. Das bestens eingespielte Paar jongliert gekonnt mit literarischen Kostbarkeiten und begeistert augenzwinkernd mit brillanten Wortgefechten und Geschichten von Raymond Carver, Lucia Berlin, Loriot und Karl Valentin. Initiiert wurde die neue Kulturreihe von Rahel Mangold, die 2016 ihre Vision von anspruchsvollen Kulturveranstaltungen in nächster Nähe verwirklicht und die Feudenheimer Kultur-Events gegründet hat – eine Erfolgsgeschichte mit mittlerweile 25 Veranstaltungen im Jahr. „Die Kultur-Events möchten das kulturelle Leben im neuen Stadtquartier Turley bereichern und getreu unserem Motto außergewöhnliche Künstler an außergewöhnlichen Orten präsentieren“, erklärte Rahel Mangold.

Mit der Gründung der Turley Kultur-Events hat sie sich einen weiteren Lebenstraum erfüllt. „Wir engagieren uns ehrenamtlich mit Herzblut und Leidenschaft, von den Einnahmen der Events werden die Gagen der Künstler bestritten“, so Mangold. In Thomas Seifert, dem Leiter von drei Einrichtungen der Fliedner-Stiftung in Feudenheim, Wallstadt und Turley in der Neckarstadt-Ost, fand sie den kongenialen Partner.