Kirche steht nicht zum Verkauf

Der „MM“ berichtete in der Stadtteilausgabe vom 23. Oktober in „Ein Zentrum als Herberge“ von Info-Veranstaltung in der Neckarstadtgemeinde zu den dortigen baulichen und inhaltlichen Änderungsprozessen. Die Aussage im Bericht, wonach zur Finanzierung des auf dem Melanchthon-Gelände geplanten Neubaus die Paul-Gerhard-Kirche „aufgegeben“ werde, sei nicht richtig wiedergegeben, stellte die Dekanatssprecherin klar. Es sei nicht geplant, die Paul-Gerhard-Kirche aufzugeben. Sie stehe auch nicht zum Verkauf. Richtig sei, dass die Finanzierung des entstehenden Neubaus an Melanchthon, der von der gesamten Neckarstadtgemeinde genutzt wird, noch nicht in Gänze geklärt sei. Eventuell würden Teile des unbebauten Areals des Paul-Gerhardt-Areals verkauft, sowie perspektivisch Pfarr- und Gemeindehaus anders genutzt. aph

