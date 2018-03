Kleine Artisten ganz groß

Anzeige

Einmal im Leben als großer Zirkusartist auf der Bühne zu stehen und Kunststücke vorzuführen, die kaum ein anderer kennt: Für 30 Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren erfüllte sich dieser Traum. Sie hatten sich zum Kinderprogramm im Forum angemeldet.

„Dass Eltern ihre Kinder anmelden mussten, haben wir zum ersten Mal gemacht, weil wir mit den Kapazitäten begrenzt waren“, berichtete Michael Nied vom Spielmobil, der die Freizeit organisierte. Schnell waren die Plätze vergeben. Nun jonglierten die Kinder mit Bällen, Tüchern oder Keulen. Vor großem Publikum. Denn zum Abschluss waren Eltern, Freunde und Verwandte zur großen Vorstellung eingeladen.

Hartes Training

In zwölf Nummern trugen die Kleinen Erlerntes vor – sehr zur Freude der Besucher. Die hatten sich schon einmal mit Popcorn und Getränken eingedeckt, wie das beim Zirkus üblich ist. „Bellemondo“ stand in großen Lettern über der Bühne des Jugendforums. Einen Clown hatten die Artisten auch im Programm, der witzig durch das Programm führte. Isabeu Kremer vom Zirkus Trollori machte das professionell, wie sie alle anspornte und auch den einen oder andern witzigen Beitrag lieferte. Vor dem großen Auftritt stand allerdings „hartes“ Training. Vier Tage lang trainierten alle im Jugendforum. Zweimal am Tag wurde geübt. Vormittags und nachmittags ergänzte ein Betreuungsangebot die Freizeit für „stressgeplagte“ Eltern.