Kochkurs – Selbst is(s)t der Mann

Auch wenn selbstgekochtes Essen im Trend liegt und es kaum etwas Schöneres gibt, als gemeinsam mit Freunden in der Küche zu stehen, so ist doch der Anfang gar nicht so einfach – zumindest, wenn man es allein versucht. Eine Handvoll Männer trauten sich, und besuchten den Kochkurs für Männer bei den Naturfreunden.

An sechs Abenden wird unter Anleitung von Angelika Keuerleber gemeinsam gekocht und gegessen. Die erfahrene Köchin gibt dabei ihr Wissen und Tricks an die fünf Männer weiter. Und die staunten am ersten Kursabend, wie spielend einfach sie innerhalb von drei Stunden wahre Köstlichkeiten auf die Teller zaubern konnten. „Männer an den Herd“, so lautet die Devise von Keuerleber. „Der Wunsch ist durch die Männer selbst bei den Naturfreunden entstanden“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Die Kochexpertin mahnt die Küchen-Neulinge: „Nichts anbrennen lassen, denn was gekocht wird, wird auch gegessen, doch mit dem richtigen Handwerkszeug, guten Zutaten und ein paar Geheimtipps gelingen künftige Kochabenteuer garantiert.“ Zu Beginn gibt es im Vereinshaus am Herrenried leckeres Focaccia. Dann geht es auch schon los ins Kochabenteuer: Auf dem Speiseplan stehen als Vorspeise ein gemischter Salat, als Hauptgang Piccata alla Milanese und als Dessert Apfel Crumble.

Die Schürze wird umgebunden, es wird geschnippelt, geschält und gehackt, gebraten, gedünstet und gekocht. Ganz ohne Schnickschnack, dafür umso ideenreicher kochen sich die Männer durch die italienisch/amerikanische Küche. Nebenbei erfahren sie Wissenswertes über Zutaten und Zubereitung.

Wenig Erfahrung

Günter Schäfer aus Blumenau hat zwar schon „ein bissel Kocherfahrung“ und auch schon einen Kochkurs mitgemacht. „Doch mir fehlen die Feinheiten, wie man Soßen zubereitet und richtig würzt“, sagt der pensionierte Wirtschaftsingenieur. Auch Hans-Jürgen Kosma aus Wohlgelegen hat sich schon mal selbst Nudeln gekocht und Rinderrouladen gebraten. „Doch viel mehr kann ich nicht, ich habe keine Ahnung vom Kochen“, sagt der Rentner. Uwe Pohle aus Neckarau, der Mitglied im Vorstand der Naturfreunde ist, räumt ein: „Meine Kochkünste sind noch beschränkt.“

Karlheinz Grimm, dessen Frau berufstätig ist, möchte jetzt zweimal die Woche das Kochen übernehmen. Er habe auch schon mal Dampfnudeln zubereitet. Mehr aber nicht. Und Dieter Breitenreicher aus der Gartenstadt will, wenn seine Frau mit ihrer Freundin eine Woche Wellness macht, nicht immer nur eine Pizza in den Ofen schieben.

In diesem Kurs lernen sie alles Wichtige, um leckere Gerichte zu zaubern. Und mit den Tipps und Tricks der Küchenexpertin geht das alles leicht von der Hand. Am Ende stehen mehrere köstliche Gänge auf dem Tisch und die Herren können zusammen mit Angelika Keuerleber die mit den eigenen Händen hergestellten Köstlichkeiten bei einem guten Tropfen nach Herzenslust genießen. Damit die Gerichte auch in der heimischen Küche gelingen, bekommen die Teilnehmer die Rezepte in Schriftform.

