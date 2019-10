Konzert als Dankeschön

Das Melanchthonhaus war Ort eines bemerkenswerten musikalischen Genusses. Vier Musikerinnen aus dem Stadtteil, die hier vor drei Jahren das Frauen-Jazz-Ensemble „Jazzabella“ gründeten, gaben ein eintrittsfreies Benefiz-Konzert. Für Jazzabella war es ein kleines Zeichen des Danks – sie haben in den Räumen des Melanchthonhauses einen Proberaum gefunden, was sich besonders für ein Bläserensemble oftmals schwierig gestaltet.

Die Spenden, die im Rahmen der Konzertveranstaltung gesammelt wurden, waren dem Kinderkaufhaus der Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt-West zugedacht. Im Kinderkaufhaus gibt es alles, was Kindern hilft, dazuzugehören. Familien können Schulranzen, Mäppchen, Stifte, Lineale, Turnschuhe, etc. erwerben. Mit der Vorstellung dieses gemeinnützigen Projekt begann dann ein Abend, der im weiteren Verlauf im Zeichen der Musik stand.

Lebhaftes Zusammenspiel

Die vier Musikerinnen des Ensembles – Hannah Maradei Gonzalez, Gesa Marie Schulze, Karoline Vogt und Ricarda Hagemann – begeisterten das Publikum nach und nach mit den Klängen ihres sehr vielfältigen, abwechslungsreichen Repertoires. „Jazzabella“ spielten daraus selbst arrangierte Klassiker aus dem Jazz- und Pop-Kanon – darunter etwa „Ain’t Nobody“ von Chaka Khan oder „I Want You Back“ von den Jackson Five – und auch anspruchsvolle Eigenkompositionen wie die beeindruckende 3-teilige „Brazilian Suite“, geschrieben von Gesa Marie Schulze. Aus dem harmonischen, lebhaften Zusammenspiel der Frauen, die auf ihren Instrumenten ganz individuell brillierten, ging spürbar Spiel- und Lebensfreude hervor. Sie brachte die besondere Note, die unverkennbar auf die Zuhörenden überging. Großzügig, und feierlich gestimmt, dankte das begeisterte Publikum den Musikerinnen, die einen Sonntagnachmittag in einen unvergesslichen Konzertabend verwandelten. red

