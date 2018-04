Kultur satt am Sonntag

Anzeige

Das Kulturfestival „Von Elf bis Elf“ der Initiative „Kultur am Alten Messplatz“ lädt am Sonntag, 22. April, 11 bis 23 Uhr, Groß und Klein zum Verweilen und Mitmachen rund um den Alten Messplatz ein. Die Veranstalter sind ansässige Kultureinrichtungen, die sich 2015 zu dem gleichnamigen Netzwerk zusammengeschlossen haben. Mit dabei sind unter anderem die Alte Feuerwache, das Capitol, das Community Art Center, das Einraumhaus, das Jugendkulturzentrum Forum, das Junge Nationaltheater Mannheim und das Theater Oliv sowie das Theater Felina. Sie alle tragen mit insgesamt 16 Veranstaltungen zum Programm bei.

So läuft auf dem Felina-Areal in der Holzbauerstraße um 12 und um 15 Uhr das Kindertheaterstück „Ene-Mene-Mu und wer bist Du?“ unter der Regie von Silvana Kraka. Außerdem gibt es dort zum „Tag der Erde“ ab 13 Uhr eine von Angela Wendt organisierte Lesung mit Hedwig Franke und Elmar Bringezu. Der Eintritt ist frei. Um 18 Uhr folgt eine Tanzdarbietung mit Choreographien von Veronika Kornova-Cardizzaro, Sylva afková, Stefano Giannetti, David Kwiek, Brian McNeal und Pascal Sangl.

Die Initiative will mit der Aktion auf das kulturelle Potenzial der Neckarstadt hinweisen. Nach eigenen Angaben finden in all diesen Einrichtungen rund 1500 Vorstellungen pro Jahr statt, die von knapp 260 200 Gästen besucht werden. aph