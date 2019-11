Kurzweilig, ohne Tränen und voller Improvisation

Das Theater Felina-Areal lud wieder einmal ein zu einer ungewöhnlichen Gedenkfeier: Der Abgang–Lesung, bei der Texte vorgetragen und Lieder gespielt werden (wahlweise auch selbst gesungen), die an die kürzlich Verstorbenen erinnern. Die Auswahl, wer ins Programm aufgenommen wird, trifft Theaterleiter Sascha Koal, der die Texte auch mit vorträgt.

„Die Auswahl hängt davon ab, welche Texte und Songs ich finde. Manche der Verstorbenen sind bekannt, die müssen einfach mit rein, wie zum Beispiel Karel Gott“, sagte Sascha Koal. Er trat auf mit Hedwig Franke und Mathias Wendel, zwei Mitgliedern der Gruppe Neues Ensemble. Beim Theater Felina-Areal liegt der Aufführungsraum im Hinterhof, so dass das Publikum geschlossen dorthin geht – das lässt sich prima in Inszenierungen mit einbauen. So ertönte zur Begrüßung der Gäste die Habanera aus Carmen, gesungen von Jessye Norman, einer Sopranistin, die an allen großen Opernhäusern geglänzt hatte.

Publikum singt mit

Ohne Übergang ging es weiter mit einem Text von Schriftsteller und Lyriker Günter Kunert, der öfter im Programm auftauchte, auch mit Gedichten wie „Versuch, Katzen zu begreifen“. Für die Verstorbenen der SPD, Anke Fuchs und Erhard Eppler sangen die Schauspieler die SPD-Parteihymne „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“, das Publikum durfte gerne mitsingen. Therapeut Bert Hellinger und seine umstrittenen Methoden wurden vom Ensemble aufs Korn genommen, hierzu baute Wendel mit Gläsern und einer Cremetube die bekannte „Familienaufstellung“ nach, die Hellinger entwickelt hatte. Über den ehemaligen Staatspräsidenten Jacques Chirac gab es einen Text aus der Sicht von Gerhard Schröder, der ein freundschaftliches Verhältnis zu Chirac gepflegt hatte. Von fast vergessenen Schlagerbarden wie Martin Lauer und Thomas Lück wurden Lieder vorgespielt, während Ginger Baker, dem Schlagzeuger von Cream (I Feel Free) mehrere Programmpunkte gewidmet waren, darunter auch ein Einblick in den Rockstar-Alltag. Auch Beiträge zu Karel Gott kehrten immer wieder (Einmal um die ganze Welt), hierzu schlüpfte Hedwig Franke sogar in ein Biene-Maja-Kostüm. Und weil direkt nach der Bienen-Nummer eine Szene aus Basic Instinct folgte (Maskenbildner Paul LeBlanc gewidmet), lasen Franke und Wendel diese in den Rollen von Maja und Willi.

Am Ende gab es noch Witze für das Merinoschaf Chris, das mit einem 40-Kilo-Vlies Schlagzeilen gemacht hatte, und „Völlig losgelöst“ für den Kosmonauten Sigmund Jähn. Alles kurzweilig, ohne Tränen und voller Improvisation. Kge

