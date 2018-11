Lachen bis der Arzt kommt

„Sind Sie privat versichert?“ fragt Melanthalia – Die Theatergruppe der Melanchtongemeinde in ihrem aktuellen Stück. Die Antwort darauf ist höchst unterhaltsam. Außerdem geht von jeder verkauften Karte ein Euro an die Aktion des Mannheimer Morgen „Wir wollen helfen“, die in Not geratene Bürger unterstützt.

Bei der Premiere der Komödie in drei Akten von Peter Futterschneider kamen die restlos begeisterten Zuschauer im Melanchthonhaus aus dem Lachen nicht mehr raus, obwohl die witzige Komödie durchaus auch aktuelle Probleme aufgreift. Wenn Menschen in Mannheim derzeit vermehrt über „Zwei-Klassen-Medizin“ reden, könnte das nicht zuletzt auch an den Akteuren des Laienspieltheaters Melanthalia liegen. Denn mit der spritzigen Komödie spielten sich die neun Mimen nicht nur in die Herzen des kräftig applaudierenden Publikums, sondern regten auch zum Nachdenken über die Vor- und Nachteile an.

Berufliche Erfahrung

Erstmals führte Sandra Gehrig Regie. „Das war schon eine Umstellung und auch sehr stressig neben Familie und Beruf“, sagte die Akteurin, die außerdem als Schauspielerin neben ihrer Tochter Sandra auf der Bühne stand. Geholfen habe ihr aber ihre berufliche Erfahrung. Als Konrektorin der Pestalozzischule in Worms führe sie ja eigentlich täglich Regie. Doch ohne die Hilfe von Koordinator Gerd Schöner, der in dem Stück ebenso wie sie eine zentrale Rolle spielte, wäre das dennoch nicht gelungen, bekannte Gehrig.

Was die neun Laiendarsteller bei der Premiere auf die Bühne zauberten, amüsierte die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute. Bühnenpräsent und textsicher präsentierten sich Akteure. Ein überaus glückliches Händchen bewies Regisseurin Gehrig bei der Auswahl der Rollen.

Überzeugend war Gerd Schöner als Dr. Dannebeck. Der „Arzt der alten Schule“ lehnt eine Unterscheidung von Privat- und Kassenpatienten ebenso ab wie Schnickschnack im Wartezimmer. Zusammen mit Anette Weirauch alias Sandra Gehrig als „Arzthelferin vom alten Schlag“, bildet er einen gelungenen Kontrapunkt zum hochmotivierten, jungen Kollegen Dr. Traisen. Freddy Baumgartner tut mit seiner hyperaktiven Assistentin (Sandra Gehrig) wirklich alles, um sämtliche Klischees der „Zwei-Klassen-Medizin“ zu bedienen. So verordnet er Privatpatientin Schmidtke (Gabi Dörner) „das komplette Programm“, während Zeitungsjunge Valentin (Valentin Sumser) auf später vertröstet wird.

Minutenlanger Beifall

In der Hektik bei Übernahme der Praxis verwechselt Dr. Traisen seinen Tee mit der Urinprobe von Patientin Ibenbrück. Einfach bewundernswert, wie Angelika Sthamer hier trotz anhaltend lautem Gelächter aus dem Publikum die Fassung bewahrt. Die Patienten wollen ihren alten Doktor wieder haben. Zusammen mit Arzthelferin Weihrauch schmieden sie einen Plan. Köstlich Uwe Rappel als Hypochonder Mergetheimer, der Dr. Traisen mit einer List aus dem Verkehr zieht.

Mit minutenlangem Beifall dankte das Publikum für die rasante Darbietung. ost

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018