Lagerfeuer-Musik kommt sehr gut an

Wenn der Vater als Musiker erfolgreich ist, hat die Tochter das Talent häufig schon in die Wiege gelegt bekommen. Beim Akustikgitarren-Duo „Tara und Sten“ ist das fraglos der Fall, davon konnten sich die Besucher beim Konzert in der Reihe „Turley-Kultur-Events“ überzeugen.

Gitarrist und Sänger Stephan „Sten“ Krauss hat sich in der Rhein-Neckar-Region in Bands wie „Me And The Heat“ und „Cool Breeze“ schon lange einen Namen gemacht. Seit einiger Zeit steht er nun gemeinsam mit seiner Tochter auf der Bühne. Mit Liedern wie „Walking in Memphis“, „Jolene“ oder „Halleluja“ verbreiteten sie fast ein wenig Lagerfeuer-Atmosphäre im Theodor-Fliedner-Haus. Mal sangen sie abwechselnd, mal zusammen im Duett, immer klang es harmonisch.

Taras klare Stimme kam bei „This is the life“ von Amy McDonald besonders gut zur Geltung. Viel Leidenschaft legte sie in das französische „La dernière danse“, dessen Text den Rassismus anklagt. Temporeiche Stücke wie „Sweet Dreams“ von den Eurythmics folgten auf ein melodisch gezupftes „Free Falling“. Beide sind wohl Fans des Sängers Sting: seine Kompositionen waren mit „Fields of Gold“ und „Fragile“ gleich zweimal vertreten.

Selbst geschriebene Stücke

Dazwischen „kramten sie in alten Schatzkisten“, als Sten den Titel „Where do you go to my lovely“ ankündigte, oder überraschten mit dem unbekannten Stück „Ol’ 55“ von Tom Waits. Dabei spielten die Musiker fast alles auswendig, „nur bei wenigen Stücken müssen wir spicken“, verriet Tara. Als Meister ihres Faches zeigten sie sich mit ihren Eigenkompositionen. Mit „Small Steps“ präsentierte Tara ein von ihr selbst geschriebenes Stück, bei „A litte piece of happiness“ aus Stens Feder begaben sie sich auf die Suche nach dem kleinen Stück vom großen Glück. Sten war sichtlich stolz auf seine Tochter und gab immer mal wieder Einblicke in das Familienleben. So erzählte er, wie es zum Beginn der musikalischen Zusammenarbeit gekommen war. Er habe Tara mit einer anderen Band den Folksong „La Llorona“ singen hören, „da wusste ich, mit ihr will ich Musik machen“. Auch „Secret World“ von Peter Gabriel hat einen Ehrenplatz im Programm, da es symbolisch für die Vater-Tochter-Beziehung steht.

Diese persönliche Note passte in den intimen Rahmen des Konzertes. Sowohl gesanglich als auch auf ihren Gitarren erwiesen sich die Beiden als eingespieltes Team. Den Spaß am gemeinsamen Musizieren übertrugen sie auf die Zuschauer, die begeistert applaudierten. as

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018