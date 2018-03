Lautes Weinen zum Abschluss

Anzeige

Am Aschermittwoch ist alles vorbei – nicht so beim Carneval Club „Die Schlappmäuler“. Traditionell laden diese am „Ascherfreitag“, also dem Freitag nach Aschermittwoch zu ihrem Heringsessen mit der Beerdigung der Fasnacht ein. Warum sie dieses Essen auf den Freitag nach Aschermittwoch verlegten, dazu hat der mit seinen 100 Mitglieder kleiner Fasnachtsverein eine schlüssige Erklärung.

Dank an Helfer und Spender

„Irgenwann einmal haben wir uns für den Freitag aus mehreren Gründen entschieden“, erklärten Vizepräsident Klaus Hänzel und Ehrenpräsident und Gründungsmitglied Walter Herrmann. Ein Grund war, dass der nächste Tag ein Samstag war und die Gäste nicht fühzeitig, da sie am nächsten Tag eigentlich zur Arbeit hätten gehen müssen, die Veranstaltung verlassen haben. Ein anderer wichtiger Grund dafür sei aber auch gewesen, dass befreundete Vereine, die zum Heringsessen am Aschermittwoch einladen würden, so die Möglichkeit hätten, auch den Carneval Club zu besuchen.

Unter den Gästen weilte Oliver Althausen, der seit seiner Zeit als Stadtprinz im Jahre 2011 immer wieder gerne kommt. Auch die noch bis zum 11. 11. amtierenden Lieblichkeiten Miriam I., Astrid I., Anja I. und Sabrina III. von den Heddesemer Krumba wie auch Vertreter vieler Fasnachtsvereine aus dem ganzen Stadtgebiet konnte Vorstand Horst Lederer an diesem Abend im Gemeindesaal von St. Bonifatius begrüßen.