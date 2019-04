Liebevoll und spöttisch

„60 Jahre - und kein bisschen weise“, hieß es einst in einem Lied, das der Schauspieler Curd Jürgens, mit seiner tiefen Stimme sang. Zwar nicht seit 60 Jahren, aber bereits zum 60. Mal sagten die Akteure des Neuen Ensemble jüngst verstorbenen prominenten Zeitgenossen beim „Abgang“ im Theater Felina-Areal auf ihre ganz eigene weise und liebevoll spöttische Art Lebewohl.

Der Zuschauerraum der Spielstätte in der Holzbauerstraße war bis auf den letzten Platz besetzt, als Theater-Leiter Sascha Koal im Verbund mit Hedwig Franke, Christian Birko-Flemming, Elisabeth Auer und Monika Margret-Steger antrat, um die zahlreichen Verblichenen mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu ehren. Koal hatte wie immer eine überaus gelungene Text- und Musikauswahl getroffen. Und so ging es nach der Einlassmusik aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ für den französischen Pianisten, Komponisten und Arrangeur Jacques Loussier gleich in medias res.

„Wann schreiben sie denn ihre Erinnerungen auf?“, wurde der ehemalige Bundesaußenminister Klaus Kinkel (FDP) 2018 in einem Interview gefragt. „Gar nicht“, kam postwendend die Antwort, die in diesem Fall Hedwig Franke herrlich schwäbelnd las und noch die Begründung nachschob: „Erstens bin ich nicht so wichtig. Zweitens bin ich zu faul und habe auch keine Lust, in der Bahnhofsbuchhandlung als Restposten verkauft zu werden. Ich erzähle die alten Geschichten lieber meinen Enkeln. Oder Ihnen.“

Mannheimer Schriftstellerin

Er habe sich schon als Kind andauernd vorstellen müssen, dass er eines Tages sehr bekannt sein werde, bekannte der eitle Modeschöpfer Karl Lagerfeld. „Das war wie ein Zwang“, sagte er und meinte: „Im Vergleich zu mir als Kind bin ich heute schüchtern und bescheiden.“ Unvergessen ist seine Darstellung des Meisterdetektiven Hercule Poirot in dem Krimiklassiker „Mord im Orient Express“: Albert Finney. Der britische Charakterdarsteller wurde dafür 1975 für einen Oscar nominiert und auch in der Folge mit einer Vielzahl von Nominierungen und Preisen für seine schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet.

Ursula Karusseit, deren strenggläubige Eltern ihr als Kind den Theaterbesuch untersagten, berichtet in einer posthum veröffentlichten Autobiografie, dass sie als Studentin dann fast jeden Tag eine Vorstellung besucht habe. Später avancierte sie in der ehemaligen DDR zu einer der bekanntesten Theater- und Filmschauspielerinnen. Zu denen die von der Bühne des Lebens abtraten, gehörten ebenso die amerikanischen Schauspieler Julie Adams, Dick Miller, Luke Perry und Beverly Owen. Letztere wurde als erste Marilyn Munster in der Serie „The Munsters“ bekannt.

Eine besondere Verbindung zu Mannheim hatte die Schriftstellerin Leonie Ossowski. Sie lebte 22 Jahre in der Quadratestadt. Ihre Erfahrungen als Sozialarbeiterin verarbeitete sie in dem Roman „Die große Flatter“, der auch verfilmt wurde.

Prominent war auch der Papagei Douglas. Er bereitete als „Mann über Bord, Mann über Bord“ krächzender hellroter Ara „Rosalinda“ Groß und Klein in der Astrid-Lindgren-Verfilmung „Pippi im Taka-Tuka-Land“ Freude. Douglas starb jetzt im Alter von 51 Jahren im Karlsruher Zoo.

Ein satirisches Hohelied auf die Autobahn sang Monika-Margret Steger im Gedenken an den Kabarettisten und Sportkommentator Werner Schneyder. Der Sport, respektive der Fußball trauerte ebenso um den ehemaligen Spieler und Manager Rudi Assauer. Zu den Sängern und Musikern, die für immer verstummten, gehören der Sänger Gus Backus, der Bassist Stephen Ellis, der Schlagzeuger Hal Blaine, der Gitarrist Harold Bradley und der Dirigent Michael Gielen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019