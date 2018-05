Liederreise durch Europa

Anzeige

Instrumental begleitet wurde die Liederreise von Alexandra Lehmler am Saxofon, Matthias Debus am Bass, Cristiane Gavazzoni am Schlagzeug, Laurent Leroi am Akkordeon und Natacha Gaudet am Klavier. Mit Musik und Tanz verzauberten die jungen Sänger und das hochkarätige Instrumentalquintett das begeisterte Publikum.

Publikum aus dem Häuschen

Dass man auch bei Erwachsenen die Fantasie beflügeln kann, zeigte eindrucksvoll der Chor, der den Abend mit einem deutschen Morgengruß eröffnete. Mit modernen Liedern und gängigen Songs entführte er das Publikum in die Welt von Michael Finnigan (England), und „Frère Jacques“ (Frankreich) und erzeugte so eine gelöste Stimmung bei den Zuhörern.

Die jungen Sänger und Sängerinnen verführten die Zuhörer stimmlich ausgewogen mit Stücken, die nach dem fetzigen „Jimba, jimba“ und einer „Kaperfahrt“ (Niederlande) im Schunkelrhythmus über Griechenland zur zauberhaften „Milice“ in Serbien führte. So wurden auch spannende Geschichten wie „Daglar gibi“ (Türkei) und „La Danza del Serpente“ (Italien) stimmig interpretiert und mit viel Freude vorgetragen.

Als der letzte Ton des Liedes „Guten Abend, gut Nacht“ verklungen war und riesiger Applaus auf die Akteure niederprasselte, strahlten alle 35 mitwirkenden Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren um die Wette. Das monatelange Proben hatte sich wahrlich gelohnt: Nicht nur die Texte und Melodien waren perfekt einstudiert, sondern mit viel Ausdauer und großer Begeisterung waren sie zu jungen Schauspielern und Tänzern geworden und hatten sich so die Anerkennung der Zuschauer wahrlich verdient.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018