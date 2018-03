Linke: Trend steigender Mieten hält an

Anzeige

„Durch steigende Mieten haben immer mehr Bevölkerungsschichten – selbst mit solidem Einkommen – Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden, so Ulas. Hinzu komme, dass Bestandsmieter von neuen Immobilieneigentümern aus den Häusern gedrängt würden, um die Wohnungen dann zum teilweise dreifachen Mietpreis wieder vermieten zu können oder die ehemaligen Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln.

Als Beispiel nannte Ulas die Uhlandstraße 19 (ehemalige Gaststätte Uhland) und die Obere Clignetstraße 16. Diese Gentrifizierung werde die Neckarstadt-Ost in ihrer Bevölkerungsstruktur verändern, so dass nur noch Gutverdienende sich hier eine Wohnung leisten könnten, befürchten die Bezirksbeiräte. Dieser Trend müsse gestoppt werden, um allen Einkommensgruppen Wohnen in der Neckarstadt zu ermöglichen.

Ulas kritisierte in diesem Zusammenhang den Abriss der preiswerten Wohnungen an der Carl-Benz-Straße. Dass es anders gehen kann, würden Projekte wie die des Mietshäusersyndikats auf Turley zeigen. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG sollte sich bei ihren Neubauten an der Carl-Benz-Straße an die vom Gemeinderat beschlossene Sozialquote halten, fordern die Politiker: Mindestens 30 Prozent der Wohnungen, also 31 Einheiten, sollten dort zu einem Mietpreis von höchstens 7,50 Euro je Quadratmeter vermietet werden. Kritik üben die Bezirksbeiräte auch an der Baugenossenschaft Spar- und Bauverein (Spar+Bau). Erst nach Protesten der Mieter habe Spar+Bau nun eine Erhöhung von 1,80 Euro/Quadratmeter angekündigt. has

