Romantische und melancholische Stimmung, die zum Träumen von einer perfekten Weihnacht anregen, gab es bei der Lesung mit Mathias Wendel nicht. Dafür wurde es makaber, lustig und skurril. Um die 50 Leute waren zur Lesung gekommen, darunter Bewohner der Theodor-Fliedner-Stiftung, aber auch Besucher von anderswo.

Die erste Geschichte, die der freiberufliche Schauspieler mit sichtbarem Talent fürs Komische vorlas, stammte aus den USA: der Blutfuchs von Annie Proulx. In einem harten Winter reitet ein junger Cowboy durch die Prärie in Wyoming und – erfriert prompt. Eine dahergelaufene Schnapsdrossel will die neuen Stiefel des Toten haben, doch diese sind festgefroren. Da schneidet er ihm die Füße ab und taut sie auf. Weihnachtliche Stimmung kommt angesichts solcher Schilderungen nicht auf, muss auch nicht, das Publikum lacht. Nachdem das Pferd angeblich auch noch den toten Cowboy auffrisst, meint Wendel trocken: „Jetzt wissen wir, wie es in den USA zugeht.“

Doch auch in Island sieht die Weihnachtszeit nicht lauschiger aus. Wendel liest aus einem Buch mit Volkssagen vor, bei der stets am Heiligabend der Hirte einer Schafherde verschwindet. Als der Hirte Ketil die Aufgabe übernimmt, begegnet er einem derben Trollweib, das von ihm ein Tribut verlangt. Ketil gibt ihr zwei Lämmer, das Trollweib schnappt sich diese und den Hirten und veranstaltet ein Festmahl. Da der Hirte ihren Wunsch erfüllt hat, wird er von der Riesin belohnt – mit Reichtum.

Ein Haus in Aufruhr

„Und was ist das Wichtigste an Weihnachten?“, fragt Wendel. „Der Baum“, antwortet das Publikum. „Und was macht der Baum? Er nadelt.“ Was folgt, ist der turbulente Weihnachts-Sketch „Erna, der Baum nadelt“ von Robert Gernhardt, Bernd Eilert und Peter Knorr. Ein ganzes Haus gerät in Aufruhr, weil der Baum nadelt, es kommen sogar ein Reporter und ein Professor vom Botanischen Institut. Wendel schlüpft beim Lesen in die verschiedenen Rollen und spricht plötzlich Hessisch. „Eigentlich bin ich heute für einen Kollegen eingesprungen. Ich habe mir schnell ein Weihnachts-Sammelsurium zusammengestellt“, sagt der Schauspieler, der aus Bonn stammt, seit 30 Jahren in Mannheim lebt und bereits Auftritte und Regieprojekte im Nationaltheater, Pfalzbau und Theater Felina Areal hatte. Die Lesung fand im Rahmen der Turley-Kultur-Events statt. Die nächste Lesung, Wintergeschichten mit Mathias Wendel, gibt es am Donnerstag, 10. Januar, 20 Uhr, bei der Stiftung, Fritz-Salm-Straße 5. Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018