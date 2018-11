Mannheim spielt am Wochenende

Brettspiele, Kartenspiele, dazu Aktionsspiele und noch vieles mehr: Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, geht es zwischen 15 und 20 Uhr wieder ordentlich rund im Jugendkulturzentrum Forum an der Neckarpromenade. Der Verein SpieleMA e.V. lädt zum beliebten Spielewochenende für Jung und Alt ein. Für Neueinsteiger ist es die Gelegenheit, um die Spieleausleihe kennenzulernen. Neben der großen Auswahl an Spielen, die alle vor Ort ausprobiert werden können, erwarten die Besucher ein Gewinnspiel, ein Spiele-Flohmarkt sowie kleine Turniere, in denen man sich mit anderen messen kann. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. aph

