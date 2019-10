Mehr Schlaf fürs Gedächtnis

Ausverkauft! Wie fast immer! Bis auf den letzten Platz besetzt ist die eng bestuhlte Alte Feuerwache beim 14. Mannheimer Science Slam. Ein überwiegend junges Publikum wird hierhergelockt von Wissenschaft die rockt, von Wissenschaft die unterhaltsam ist. „Eine Kollegin hat mir vorgeschwärmt, wie witzig und spannend viele Vorträge sind“, erzählt eine junge Frau, die zum ersten Mal hier ist. Sie ist sehr neugierig auf die fünf Science Slamer, wie die Nachwuchswissenschaftler genannt werden, und auf ihre Themen.

In zehn Minuten soll jeder die neuesten Erkenntnisse aus seiner Forschung möglichst kreativ und anschaulich, aber auch so witzig wie möglich dem Publikum nahe zu bringen. Erlaubt sind dabei PowerPoint-Präsentationen, Requisiten oder Live-Experimente. „Aber nur soweit es im Rahmen der Brandschutzordnung bleibt, auch wenn wir hier in der Alten Feuerwache sind“, flachst der redegewandte Moderator Kai Sauter. Das Publikum bestimmt den besten Slam-Vortrag durch seinen Applaus.

Juli Tkotz bekommt jede Menge Beifall für ihren excellent und witzig präsentierten Vortrag, der alle im Saal betrifft. „Wie ein Song über Nacht in unserem Gehirn hängen bleibt“, fasst sie es in einem Satz zusammen, oder „Replay im Schlaf“. Juli Tkotz hat Psychologie studiert und widmet sich als Doktorandin den neurobiologischen Grundlagen von Schlaf, Gedächtnis und Suchterkrankungen. Sie erzählt, wie sich der Hippocampus, in ihrem Bild von dem kleinen Droiden R2-D2 dargestellt, Notizen zu dem macht, was wir erleben und deshalb Zugriff auf alle unsere Erfahrungen hat. Warum sie ihm jedoch ihre Erinnerung langfristig nur ungern anvertrauen würde. Und wie er wichtige Informationen an den Cortex, den sie als Chewbacca, den zotteligen Bär darstellt, zur Archivierung weitergibt. Was dabei alles passiert und welch wichtige Rolle Schlaf dabei übernimmt. Ganz zum Schluss bestätigt Tkotz, was jeder hören wollte, obwohl er es selbstverständlich schon immer wusste: Am Abend vor der Kursarbeit wenig lernen und viel schlafen ist besser als umgekehrt!

Neutrinos als Sieger

Sieger des Science Slams ist der Neutrinophysiker Alexander Tietzsch. „Ich erzähl euch was über Neutrinos, die fast nichts machen, aber wenn, dann ein paar verrückte Sachen“, fasst der Doktorand aus Tübingen den Inhalt seines spannenden und unterhaltsamen Vortrags zusammen. Sein Projekt ist Teil der Grundlagenforschung und beschäftigt sich mit Neutrinos, die uns und alles andere ständig durchdringen. Die unzählig von der Sonne kommen, aber auch aus dem All oder Kernreaktoren. Die neben Photonen die häufigsten Teilchen im Universum sind. Weil sie jedoch mit dem Rest der Welt extrem selten in Wechselwirkung treten, ist ihr experimenteller Nachweis eine Herausforderung.

Auch der Stipendiat Jan-Marcus Nasse begeistert die Zuschauer mit seinem Vortrag über „radikale Pinguine, die kein Quecksilber mögen“. Er berichtet über die Forschung für seine Promotion in der Umweltphysik im ewigen Eis, auf der deutschen Forschungsstation in der Antarktis. Dort beschäftigt er sich mit Molekülen, die Halogene wie Brom oder Chlor enthalten und ihre Auswirkungen. Letztendlich auch für Pinguine.

„Wie man mit einem Laser die dunkle Seite besiegen kann“, fasst Johannes Windschuh seinen Slam zusammen. Er hat am Deutschen Krebsforschungszentrum seine Diplomarbeit geschrieben und dort auch promoviert. In seinem Slam geht es um zwei Mächte: Magnetismus und Laserstrahl. Und die Informatikerin Christine Martindale hält ihren Slam auf Englisch mit dem Titel: „What is your step count“. Sie erklärt, wie sie einen Algorithmus programmiert, mithilfe dessen Bewegungen im Zusammenhang mit einer Querschnittslähmung eingeordnet werden können. bräu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019