Mehr Zeit zum Spielen

Mit vielen Besuchern, bei denen der Nachwuchs in der Überzahl war, feierte der Stadtteil Wohlgelegen sein Herbstfest im Gemeindesaal St. Bonifatius. „2010 haben wir mit der ersten Veranstaltung angefangen“, erinnerte sich Benjamin Klingler. In diesem Jahr werde es einige Neuerungen geben, verkündete der Quartiermanager dem Publikum zum Start.

Wie schon in den Vorjahren spielten die Kinder die Hauptrolle. „Doch wollten wir diesmal die Mädchen und Jungen nicht mit einem Programm in die Verantwortung nehmen“, so Klingler. Der Nachwuchs solle mehr Zeit haben zum Spielen und Basteln. Bereits bei „Wohlgelegen Spiel“ im Juni war das Konzept erprobt worden. „Weniger Programm, mehr Zeit zum Reden für alle Besucher“, fasste Klingler seine Überlegungen zusammen. Trotzdem ließ es sich der Quartiermanager nicht nehmen, „alle Kinder, die ich gefunden habe“, auf die Bühne zu holen. Die Liedzeilen zu „Der Herbst ist da“ lagen auf den Festtischen aus. „Ehrlich gesagt haben wir gar nicht geprobt“, verriet Klingler. Mit Daniel Blunda hatte er einen Vater aus dem Umfeld des Eltern-Kind-Zentrums für den Auftritt gewinnen können. Blunda übernahm den musikalischen Part an der Gitarre. „Es ist doch schön, die Kinder zu unterstützen“, sagte er.

Benjamin Klingler bedankte sich bei der katholischen Gemeinde dafür, „dass wir den Saal stets nutzen können.“ Ebenso vor Ort weilte die evangelische Gemeinde. Deren Seniorenteam übernahm den Kafffeeausschank am Kuchenbüffet. Der stellvertretende Leiter vom Polizeirevier Neckarstadt, Ralf Maudanz, schaute ebenso vorbei. „Wir arbeiten bei vielen Terminen eng mit den Beamten zusammen, um auch in der Präventionsarbeit Angebote an den Stadtteil zu machen“, erläuterte Klingler. Bei so einem Herbstfest gebe es darüber hinaus die Gelegenheit die Hemmschwelle gegenüber den Polizisten zu senken.

Austausch entscheidend

Alle drei Kindergärten des Stadtteils waren mit Bastel- oder Spielangeboten vor Ort. „Wir sind bereits das fünfte Mal beim Herbstfest aktiv“, sagte Jasmin Gengler vom Kindergarten Käfertaler Straße. Schließlich sei es wichtig mit ehrenamtlichem Engagement ein Vorbild abzugeben und auch die Eltern zu beteiligen. Der Austausch sei entscheidend. „Wir sind schließlich ein Stadtteil“, wie die Erzieherin betonte. Kreativ konnten sich die Besucher gleichfalls am Stand des ehrenamtlichen Kunstateliers aus dem Herzogenried beweisen. Auf der Bühne sorgte zum Abschluss die Zirkusschule Grimm für artistische Momente. jba

