Melanchthon-Kirche mit Kindermusical

„König Salomo und die Lilien auf dem Felde“ – so heißt das Musical der Melanchthonkinderchöre, das am Freitag, 28. September, 18 Uhr in der Melanchthonkirche (Lange Rötterstraße 39) Premiere feiert. Geschrieben haben es Roland Klein, Klaus Wallrath und Hartmut Greiling, die Regie führt Paula Franke. Neben den Kinderchören ist auch die Salomo-Band in der Besetzung Klavier, Violine und Klarinette zu hören. Der Eintritt kostet für Kinder drei und für Erwachsene fünf Euro. Vorverkauf im Pfarramt, bei Lufticus (Lange Rötterstr. 46), bei allen Chorkindern sowie nach den Gottesdiensten in der Kirche. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018