Mieterpartei trifft sich erstmals

Anzeige

Mannheim.Die erste öffentliche Mitliederversammlung der neu gegründeten Mieterpartei ist am Dienstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im Cohrs in der Langen-Rötterstraße 60. Es gehe darum, die Arbeit der Partei zu strukturieren. Dazu gehöre es, neue aktive und fördernde Mitglieder zu gewinnen, aber auch nächste Veranstaltungen zu planen. Auch müsse in den nächsten Monaten ein Programm für die voraussichtlich Ende Mai 2019 stattfindende Kommunalwahl erstellt werden. Es werden Fachleute gesucht, die ihr Wissen mit in dieses Programm einfließen lassen, teilt die Partei mit.