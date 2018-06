„Millie“ und die Normbrunnenflasche

Anzeige

Eine herzige Schneekugel erhielt eine Besucherin aus der Hand von Mathias Wendel. Denn sie wusste als Einzige, dass die Schweizerin Lys Assia 1956 mit dem Lied „Refrain“ die erste Gewinnerin des Grand Prix Eurovision de la Chanson war. Wendel war es denn auch, der sich als Supermann für Margot Kidder aufblies. Die US-amerikanische Schauspielerin erreichte als Lois Lane in den Superman-Filmen wohl ihren größten Bekanntheitsgrad.

„Darf ich fragen, wohin dieses Mal der Hase läuft, Herr Graf? Ich meine, an welcher Geschichte arbeiten wir momentan?“, will Chauffeur Johann alias Wolfgang Völz von seinem Grafen Yoster wissen. Völz, der bekannte Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler, stellte sein Vielseitigkeit seit Mitte der 1950er-Jahre in Filmen und Serien, unter anderem „Graf Yoster gibt sich die Ehre“ und „Raumpatrouille“ unter Beweis. Daneben lieh er seine markante Stimme Peter Ustinov, Walter Matthau, Mel Brooks und nicht zuletzt „Käpt’n Blaubär“ in der „Sendung mit der Maus.“

Einen Scheintod war der Politprovokateur und Alt-Achtundsechziger Dieter Kunzelmann bereits 1998 gestorben. Damit wollte er sich einer Haftstrafe entziehen, die er wegen zweier Eier-Attacken auf den damals Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, erhalten hatte.

„Cinderella Rockefella“

Nur wenige Zeitgenossen werden Günter Kupetz kennen, und doch gehören seine Werke zum Alltag vieler Deutscher. Denn der Industriedesigner kreierte die Normbrunnenflasche für Mineralwasser, die Spülmittelflasche einer bekannten Marke, den Hähnchengrill für eine Schnellrestaurantkette und das Tastentelefon für einen Elektrokonzern.

Unter den Sängern und Musikern, die für immer verstummten, sind vor allem Jürgen Marcus und Abi Ofarim zu nennen. Letzterer landete mit seiner damaligen Partnerin Esther Zaided 1968 mit „Cinderella Rockefella“ einen Nummer-eins-Hit.

