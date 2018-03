Mit „Bugs Bunny“ nach „Mogadischu“

Anzeige

Mit Aharon Appelfeld und Nava Semel schlossen innerhalb von wenigen Wochen gleich zwei israelische Schriftseller für immer ihre Augen. „Ich blinzelte die Frau vor meinem Schreibtisch verwirrt an. Ich hätte schwören können, dass sie gerade gesagt hatte, im Bett ihrer Tochter liege ein toter Mann“, so beginnt die Erzählung „Unter der Bettdecke“ von Sue Grafton. Die von der amerikanischen Krimi-Schriftstellerin kreierte Privatdetektivin Kinsey Millhone löste ihre Fälle in alphabetischer Reihenfolge von „A is for Alibi“ bis Y is for Yesterday.“

„Nie wieder so etwas wie bei der Olympiade in München. Deswegen gibt es uns“, sagt Herbert Knaup als GSG9-Chef Ulrich Wegener in Roland Suso Richters Film „Mogadischu.“ Wegener, der Ende Dezember mit 88 Jahren starb, steht mit seiner Truppe für die erfolgreiche Befreiung der Passagiere der Lufthansa-Maschine „Landshut“ aus der Hand palästinensischer Terroristen im Jahr 1977.

Musiker und Sänger

Die Liste der verstorbenen Prominenten war lang. Dazu gehörten der Kameramann Wolfgang Treu, der Schriftsteller und Theaterregisseur Leopold Ahlsen, der Maler und Grafiker Herbert Sander, der Produzent Martin Ransohoff und der ehemalige Bundestagspräsident Philipp Jenninger.

Auch die Stimmen so bekannter Sänger wie die der Französin France Gall (Der Computer Nr. 3, Poupee de cire, poupee de son und mehr), der Blues- und Soulsängerin Denise LaSalle und des Gospelsänger Edwin Hawkins verstummten. Gedacht wurde zudem an die Musiker Ray Thomas (The Moody Blues), Fast Eddie Clarke (Motörhead) und Jim Rodford (Argent).

