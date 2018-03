Mit Esprit vom Nachbarn

Anzeige

Paris, die Stadt der Frauen in den 1920er Jahren – und viele der vorgetragenen Chansons des bezaubernden weiblichen Duos „Fleur bleue“ stammten aus dieser Zeit, aber nicht alle. Einige waren nur wenige Jahre alt, wie das stets gerne gespielte „Je ne veux pas travailler“ von Pink Martini. Im Café Cohrs trafen sich Freunde des französischen Chansons zu „Die Welt trifft sich in Paris“. Zur besten Tatort-Zeit.

Chansons zum Mitsummen

Trotzdem war der kleine Salon voll besetzt – organisiert von Karlheinz Paskuda mit seinem Club TT2. „Natürlich haben wir Frankreich in der Nähe – Mannheim mit seiner weltoffenen Art atmet viel Esprit vom Nachbarn“, so Paskuda. Was Florence Launay, Gesang, und Gudrun Eymann, Akkordeon, boten, war mehr als einfach oder nur vorgetragen: ein poetischer Abend, mit viel Herzblut und einer ganz großen Liebe zum Chanson. Der verführte die schnell in Stimmung geratenen Zuhörer zum Mitsummen- und Singen. Kleine Biografien der Künstler, die die beiden Musikerinnen herausgesucht hatten, vervollständigten ihren Vortrag. Selten Gehörtes, selten Rezitiertes, wie „Il pleut sur la route“ von Henry Himmel oder „Tendrement, tristement“ von Jacques Larue, wechselte ab mit sehr bekannten Stücken wie „Tequila“ von André Salvet oder „Syracuse“ vom Dimey/Salvador.

Genauso so gekonnt spielten „Fleur bleue“ mit abwechselnden menschlichen Launen, mal gehoben bis fröhlich-ausgelassen, bis zu sentimental oder gar traurig; mit dem Hinweis, dass 60 Prozent der Franzosen glaubten, sie seien wirklich nur Franzosen. Viele der Werke wurden von Immigranten oder ihren Kindern geschrieben, man wollte Karriere in Paris machen. Ein Beispiel für Absurdität, die in einem Lied von Boris Vian, der fälschlicherweise immer für einen Russen gehalten und doch nie über die Grenzen von Paris kam, zum Ausdruck kam. Er hieß nur zufällig Boris, weil seine Mutter einen Opernsänger gleichen Namens anhimmelte.