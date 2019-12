Mit Musik und scharfer Zunge

„Wer vor Weihnachten nicht gestresst ist, gehört nicht dazu!“ Mit ihrem vor-weihnachtlich fröhlichen bis bitterbösen Satire-Programm „Lichterkettensägenmassaker“ haben Madeleine Sauveur und ihre „Engelskappelle“ Clemens Maria Kitschen für große Heiterkeit gesorgt. Mit guter Musik und scharfer Zunge bereiteten sie zur Freude der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Theodor-Fliedner-Stiftung auf Turley den vorweihnachtlichen Wahnsinn in einer zum Schreien komischen Art und Weise musikalisch und literarisch auf.

Von Weihnachtsgrüßen in WhatsApp-Gruppen, über schiefe Blockflötenkonzerte der Kinder bis hin zum obligatorischen Lamentieren darüber, dass früher mehr Schnee gelegen habe – es gab kein weihnachtliches Klischee, dessen sich Mannheims bekanntes Musik-Kabarett-Duo nicht angenommen und es genüsslich aufs Korn genommen hätte.

Praktische Tipps

So bemitleideten sie Eltern junger Kinder, die sich in der Weihnachtszeit dem schwierigen Spagat ausgesetzt sehen, ihre Jüngsten einerseits nicht anzulügen, ihnen andererseits aber auch ein „magisches Fest“ bescheren wollen: „Der Weihnachtsmann weiß nicht wie du heißt, das ist der Papa!“

Nicht weniger rabiat ging Sauveur mit Hundebesitzern ins Gericht, die ihren Hunden Adventskalender schenken. Besonders groß war die Freude im Saal über praktische Tipps zum mit nach Hause nehmen unter dem Motto „Wie versaue ich das Fest“ – wie jenem, beim Auspacken eines Geschenks mit vor Schreck geweiteten Augen nachzufragen, ob denn die Quittung dabei sei.

Ist Weihnachten also bloß eine Zeit des puren Stresses, die es nur möglichst schadlos zu überstehen gilt? Nein, so appelliert Sauveur zum Abschluss an ihr Publikum: „Feiern Sie Weihnachten, wie es zu Ihnen passt!“ Und natürlich, frei nach Monty Python: „Always look on the bright side of life“.

Programm auch 2020

Wer trotz Weihnachten schon an das Jahr 2020 denkt, der kann sich auf das neue Programm der Kultur-Events Rhein-Neckar freuen. Auch im neuen Jahr warten da wieder Veranstaltungen in Mannheim und Heidelberg, unter anderem mit Sauveur und Kitschen. red/aph

Info: Informationen unter www.kulturevents-rheinneckar.com.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019