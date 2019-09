Mit Natursteinen zur Form

3 Fotos ansehen Dennis Ewert im Gespräch mit „MM“-Redakteurin Anke Philipp. © tröster

Jung, dynamisch und jede Menge Ideen: Dennis Ewert, 28, steckt voller Leidenschaft fürs Planen und Bauen. Dem Nachwuchs-Architekten, der in der Lange Rötterstraße wohnt, liegt besonders die Verwendung von Natursteinen am Herzen. In seiner Masterarbeit „Ein Haus für die deutsche Sprache“, die er jetzt an der Kunstakademie Stuttgart zum Studienabschluss vorgelegt hat, kommt das zum Tragen.

Treffpunkt beim Kaffee auf dem Alten Messplatz unweit des zu gestaltenden Areals am Neckar: Dennis Ewert, der in Ludwigshafen und Mannheim aufgewachsen ist, schwärmt von der Kraft jenes Ortes, auf den sich seit 20 Jahren Sehnsüchte des Stadtteils richten. Einen Entwurf dafür vorzulegen, „war mir eine große Freude“, sagt er. Während der Arbeit sei ihm mehr und mehr klar geworden, „welches Potenzial in diesem wunderbaren Grundstück schlummert“.

Gelernter Bauzeichner

Fünf Jahre hat Dennis Ewert, der zuvor als Bauzeichner bei der Stadt Mannheim arbeitete, in der Landeshauptstadt studiert, versucht, sein technisches Know-how mit künstlerisch-gestalterischen Fertigkeiten zu verfeinern. Zuletzt habe es ihn wieder nach Mannheim „in die alte Heimat“ gezogen. Aufgeschlossen, ehrlich, direkt, multikulturell – all dies liege in der DNA der Stadt seit ihrer Gründung, findet der 28-Jährige. In Stuttgart dagegen sei vieles „aufgeräumt und entmischt“. In Mannheim gebe es noch Schnittpunkte der Milieus – Paradeplatz, Marktplatz, das Neckarufer. „Hier begegnet man sich.“ Diese Vielfalt beizubehalten, sei Aufgabe der Stadtentwicklung. Sie sollte Begegnungsstätten schaffen, sagt Ewert und blickt auf den Jugendpark „Alter“ am Ufer, für ihn ein temporäres Vorzeigeprojekt.

Später einmal könnte dort am Wasser ein „Haus der deutschen Sprache“ entstehen, das wünschen sich die Neckarstädter schon seit langem. Ewert hat den Entwurf seiner Abschlussarbeit diesem Projekt gewidmet. Das Besondere daran: An der aus Steinen gestalteten Fassade lassen sich am Gebäude die Bereiche „Syntax“, „Semantik“ und „Pragmatik“, in denen Sprache analysiert werden kann, durch die Verwendung vieler verschiedener Sandsteine und den Einsatz traditioneller handwerklicher Bearbeitungsmethoden ablesen. Jeder Stein ein Wort, jeder Satz eine Reihe – so bilden sich Texte auf der Außenwand ab. Jeder Stein bekommt eine eigene Bedeutung durch Formgebung und Textur. Für die öffentliche Ausstellung an der Kunstakademie hat Ewert extra gemeinsam mit dem Mannheimer Bildhauer Stefan Safferling die Grundrisse in fünf verschiedene Sandsteinplatten per Sandstrahlverfahren gefräst.

Vorhandenes weiter denken

Steine, erläutert der Akademie-Absolvent, nahmen einst neben Holz eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Städten ein. In der Region wurde vielfach der Sandstein aus dem Odenwald/Neckartal verbaut – die Schlösser in Mannheim und Heidelberg sind die bekanntesten Beispiele. Zu solchen regional verwurzelten Materialen sollten Bauherren zurückkehren, findet Ewert, der über die Verwendung deutscher Natursteine in der Architektur ein Büchlein verfasst hat. Gute Architektur, betont er, „muss sich mit dem Vorhandenen auseinandersetzen und dieses weiter denken“. Dies Prinzip werde in Mannheim leider eher wenig beachtet. Fassaden und die Formensprache, die sich mit lokaler Baukultur beschäftigen, kämen in der Stadt heute kaum vor; dagegen eher schlichte Gestaltungen nach Mode und Stange.

Für das Sprach-Haus an besonderem Ort setzt der Nachwuchs-Architekt mit einem öffentlichen Dachgarten, einer offenen Gastronomie und einem besonderen Raumnetzwerk innerhalb des Gebäudes Akzente. In einer weiteren Studienarbeit für eine neue Stadtbibliothek in Mannheim greift Ewert, der seit kurzem im Büro der motorlab-Architekten arbeitet, das Element der Arkaden, angelehnt an die Modellhäuser aus der Gründerzeit, auf. Mehr Mut zu neuen Wohntypologien, Arbeit und Wohnen verbinden, Holz als nachhaltigen Baustoff verwenden – das wünscht sich Dennis Ewert für die Zukunft. Noch, so sagt er, würden sich Planen und Gestalten in der Stadt allzu oft ausschließlich an der schnell greifbaren Rendite orientieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019