Mit zehn Kartons ins Nachbarhaus – und zurück

Im Herzogenried ist es das größte Modernisierungsvorhaben, das die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GBG je am Stück gestemmt hat. Für rund 30 Millionen Euro werden bis 2020 rund 900 Wohnungen auf Vordermann gebracht. Die sogenannte Steigstrang-Sanierung, die Mietern und Projektleitern einiges abverlangt, läuft derzeit schneller als gedacht, so dass das ambitionierte Vorhaben früher als geplant abgeschlossen werden kann.

Zu Gast im Weingarten 10 in der gemütlichen Wohnung von Hans und Margarete Stephan: Die über 90-Jährigen sitzen entspannt und glücklich auf dem Sofa. Das Ehepaar hat geschafft, was andere noch vor sich haben: Raus aus den eigenen vier Wänden, rein in eine Ersatzwohnung – und nach fünf Wochen alles wieder Retour. Am Ende ist alles renoviert: 80 Quadratmeter, Küche, Bad. Die Stephans sind zufrieden. Dazu der schöne Blick aufs Grüne, die Ruhe zwischen den Wohnhäusern – „paradiesisch“ finden die beiden rüstigen Senioren ihre Wohngegend. Vor sieben Jahren haben sie dafür ihr Zuhause in der verkehrsbelasteten Untermühlaustraße verlassen – ein Umzug, der sich für sie gelohnt hat.

Umso größer die Bedenken, in dem Alter wegen der Sanierungsarbeiten dem eigenen Heim nochmals den Rücken zu kehren. Zunächst habe man einen Hotel-Aufenthalt in Betracht gezogen, berichtet Margarete Stephan, sich dann aber für das Angebot der GBG, vorübergehend in Ersatzwohnungen zu ziehen, entschieden. „Das war gut so“, finden Beide und loben Organisation und Wohnungsausstattung, die es an nichts fehlen ließ.