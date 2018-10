Modische Taschen kreiert

Erneut ein Anziehungspunkt: der Markt im Forum. © geiler

Das Jugendkulturzentrum Forum hatte zu einem besonderen Ereignis eingeladen: dem zweiten HandMAdemarkt unter dem Motto DIY – Do it Yourself. Beim Projekt „Kollektion Vielfalt“ haben sich Gruppen aus unterschiedlichen Institutionen über das Thema Nähen zusammengefunden. Menschen aus verschiedensten Nationalitäten haben sich kennengelernt, genäht, kalkuliert, diskutiert und eine gemeinsame Verkaufsaktion geplant. Damit wollen sie ihre Kompetenz und Vielfalt sichtbar machen.

Das Projekt „Kollektion Vielfalt“ wird durchgeführt vom Verein Business & Bildung e.V. Schon zum zweiten Mal hat die Gruppe, bestehend aus 20 Leuten, ihre selbst kreierten Stücke ganz stolz präsentiert und verkauft. Unter den Veranstaltern waren dabei: die Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar, der Internationale Frauentreff Jungbusch, die Justus-von-Liebig-Schule, RomnoKher Mannheim und das Forum. René Seyedi, der für den Musikbereich im Forum zuständig ist, hat den Markt mitorganisiert. „Fern vom Konsum und Kapitalismus“ soll es ihn künftig jedes Jahr geben, sagt er. Der gelernte Veranstaltungskaufmann ist seit 2016 im Forum und froh über den regen Zuspruch. „Letztes Jahr hatten wir an die 500 Besucher. Dieses Jahr sollen es sogar noch ein bisschen mehr werden.“, verkündet Seyedi. Es haben auch viel mehr Stände angefragt dieses Jahr. Neben selbst genähten Taschen, Schmuck, Holzarbeiten oder auch Schallplatten, gab es ganz besondere Kleidung. Getreu dem Motto „Aus Alt mach neu“ wurden kurzerhand aus Handtüchern, Bettdecken oder Hemden modische Taschen entworfen.

Menschen zusammen bringen

„Mit unserem Projekt „Kollektion Vielfalt“ möchten wir Menschen näher zusammen bringen und Begegnungen schaffen“, sagt Margot Römmich, Geschäftsführerin des Vereins Business & Bildung e.V. Gemeinsam mit René Seyedi hat sie den HandMAdemarkt ins Leben gerufen. Die Aktion hat bereits im Mai dieses Jahr begonnen und soll noch bis November gehen. Neben dem Markt soll es auch noch Workshops geben, wie zum Beispiel ein Näh- oder auch ein Existenzgründungsworkshop. „Unser Verein steht für Toleranz und Vielfalt. Wir möchten Menschen mit Migrationshintergrund oder gesundheitlichen Einschränkungen die Chance geben die eigenen Talente zu erkennen und zu fördern“, verrät die Geschäftsführerin Margot Römmich. Den gemeinnützigen Verein gibt es nun schon seit 18 Jahren und er versucht der Frage auf den Grund zu gehen, wie man mit Vielfalt konstruktivistisch umgehen kann. Der Verein wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert.

Taj Shamim ist gelernte Dolmetscherin und nun seit fünf Jahren schon Mitglied im Verein. Ihr gibt der Verein Halt. Außerdem mache ihr die Arbeit sehr viel Spaß. „Wir treffen uns einmal die Woche und nähen zusammen. Manchmal kochen wir auch gemeinsam“, sagt die aus Pakistan stammende Frau. Von 15 bis 20 Uhr hatten die Besucher die Gelegenheit, sich die Stände anzusehen. Für Essen und Trinken war gesorgt. Zudem konnte man bei dem schönen Wetter auch draußen auf den Liegen sitzen und sich austauschen. Über weitere Veranstaltungen des Forums kann man sich unter www.forum-mannheim.de informieren. . gio

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018