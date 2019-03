Motzen, was das Zeug hält

Endlich mal so richtig ablästern, sagen, was einem stinkt, oder was man besonders gut findet: Das können frustrierte oder begeisterte Zeitgenossen bei der Motzkiste im Theater Felina-Areal in der Holzbauerstraße am Mittwoch, 27. März, ab 19.30 Uhr. Ob die Nachrichten im Fernsehen, der Blog im Internet, die Politik, die Nachbarn, die Welt und ihre Krisen an sich: „Frei nach dem Vorbild im Speakers‘ Corner könnt ihr bei uns motzen: über Themen, die euch stören oder die euch freuen“, erklärt Moderatorin Angela Wendt, „rassistische oder beleidigende Vorträge haben allerdings keine Chance.“

Anmeldung nötig

Gemotzt wird in drei Runden über je dreieinhalb Minuten. Das Publikum entscheidet über den Sieger oder die Siegerin. Dabei komme es nicht auf das das Thema an, sondern vor allem auf eine intelligente und pointierte Darbietung, so Wendt. Wer beim „Slam für bisher noch nicht entdeckte Redner“ mitmachen möchte, muss sich vorab mit Namen und drei Themenschwerpunkten bis 23. März unter angela.wendt@cafga.de anmelden. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019